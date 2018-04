Mok z jihu Afriky? Zprvu móda a exotika, teď vinařská špička

Byla to především zásluha francouzských Hugenotů, kteří před třemi sty lety našli v oblasti Západního Kapska nové útočiště a přenesli na africkou půdu svoje vinařské zkušenosti. Zdejší údolí obklopená vysokými horami s mimořádně příznivými klimatickými podmínkami přijala novou kulturní plodinu s otevřenou náručí a základní kámen pro pozdější proslulou kvalitu a chuť jihoafrických vín byl položen.

Každý, kdo dnes přijede na návštěvu Kapského Města, má výbornou příležitost, aby se seznámil s takovými pojmy jako jsou vinařské oblasti Stellenbosch, Franschhoek či Paarl. A když seznámit se, tak pořádně - nejlépe jazykem i očima.



Vydáte-li se po vinné stezce sdružující několik desítek "vinařských farem", můžete postupně ochutnat nepřeberné množství značek a druhů, které vám nabídnou v každé usedlosti. Upřednostňují se přírodní lehká vína bez příměsi cukru označované "stein".

Především milovníci červeného si mohou vystrojit skutečné hody. Temně rudá barva, síla afrického slunce a pronikavá vůně - to vše je v obdivuhodné kombinaci poskládáno do ušlechtilých lahví. A co víc. Chuť takového vína se dá báječně podtrhnout známou jihoafrickou specialitou: sušeným syrovým masem -biltongem.





JAK SE TAM DOSTAT: Pokud máte namířeno do Kapského Města, není nic jednoduššího. Přímo u letiště se stačí napojit na silnici R310, po které se během půl hodiny jízdy dostanete přímo do Stellenbosche. Je to malebné a bezpečné univerzitní městečko, kde se vzhledem ke snadné dostupnosti dá pohodlně bydlet a do Kapského Města případně dojíždět. Ze Stellenbosche vede rovněž příjemná cesta do Franschhoeku a Paarlu. Ve všech případech je zcela nezbytné vlastní auto, pokud si výlet za vínem neobjednáte u některé cestovní kanceláře.

INFORMACE: Stellenboschská vinná stezka je v Jižní Africe nejstarší a stále patří k nejpopulárnějším. Sdružuje několik desítek "vinných farem", které nabízejí ochutnávku a prodej svých produkcí někdy doprovázenou i výkladem. Informační kancelář vinařské asociace je přímo v centru Stellenbosche, tel. (021)8864310, fax 8864330.