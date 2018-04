Moje nejhorší dovolená

Deset hlavních průšvihů 1. Krádež Kdo nebyl na cestách okraden, neví o světě zhola nic. Oloupit vás může regulérní zloděj s nožem v ruce, trhovec prodávající ovoce i číšník účtující kávu. Rozdíl je v nervovém vypětí a ztracené sumě peněz. 2. Rozpad vztahu Nic tak neprověří kvalitu a soudržnost vašeho vztahu jako společná dovolená. Největším testem lásky bývá vodácký zájezd kombinující nepohodlí, fyzické vypětí a nepravidelnou stravu, konflikt však může vypuknout i v pařížské kavárně. Buďte ve střehu! 3. Chyba v rozpočtu "Krát dvě to mělo bejt,“ říká náčelník české polární výpravy Karel Němec ve známé Cimrmanově hře Češi na severním pólu, když vysvětluje, kde vznikla chyba při výpočtu množství nutných zásob. I vy byste si měli rozmyslet, co si hodláte dopřát, co budete potřebovat a kolik za to budete muset utratit. 4. Den poté V březnu si koupíte srpnovou dovolenou, zaplatíte desítky tisíc. Po zbytek zimy a celé jaro mrznete a těšíte se, až si v létě prohřejete kosti. Tři dny balíte kufry, hádáte se, co vzít a co nechat doma. Den předem objednáváte taxi na letiště, a když tam přijedete, zjistíte, že váš let opustil zemi včera ve stejnou dobu. Tak tohle se skutečně stalo. 5. Den poté II Výlet do exotické země končí. Jste opálení, ošlehaní, odpočatí, a hlavně už nemáte vůbec žádné peníze. Plánujete, co uděláte jako první, až se vrátíte domů a za zbytek peněz si vezmete taxi na letiště. Tam zjistíte, že váš spoj odlétl včera touhle dobou. I to se stalo. 6. Porucha Jedete po vlastní ose a váš doposud spolehlivý vůz vypoví službu. Náklady na jeho opravu či přepravu do vlasti mohou několikanásobně přesáhnout sumu vynaloženou na celou dovolenou. 7. Ztráta dítěte Noční můra každého rodiče. Vaše dítě se jde koupat, projít, proskočit. Mějte ho raději neustále na očích, protože nikdo neví dne ani hodiny... 8. Zdravotní problém Úraz může přijít kdykoliv a kdekoliv, proto už dnes málokdo vyjíždí bez pojištění. Největší nástrahou v exotických zemích však stejně zůstává pitná voda, zmrzlina a strava obecně a následné dny a noci strávené na toaletách. 9. Smrt Musíme tam všichni, ale proč zrovna na dovolené? Ta ironie! 10. Působení faktoru X Všechno, co jste si dosud nedokázali představit, a přesto se to stalo. Nebo může stát...