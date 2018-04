Modrý dům Fridy Kahlo, magnet turistů z celého světa

Muzeum Fridy Kahlo je otevřeno od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Za vstup zaplatí dospělí zhruba 100 korun, učitelé a studenti 40 korun. Nejlepší spojení představuje metro Linie 3 do zastávky Coyoacan, odkud je to k domu ještě patnáct minut pěšky. Taxi z centra vyjde zhruba na 200 korun. V současné době navštíví muzeum Fridy Kahlo ročně zhruba 300 tisíc turistů. Další informace najdete na stránkách www.museofridakahlo.org.mx.