Modely 2002 pro Blízký východ - estetika strachu

"Tyhle modely se zrodily z hroutících se sociálních i politických norem, je to nový styl, prožitek krize a tlaku," říká´ředitel Ascoly Ronen Raz stojící vedle modelu spodního prádla ušitého z obvazů.

Kdo by například nezauvažoval o brýlích Itamara Arariho, které zaručují ostré vidění skly rozbrázděnými liniemi napodobujícími ostnatý drát? Všem místním je blízký model šatů pořízený z mapy Izraele a převázaný cik cak jemnou zelenou stužkou připomínající takzvanou zelenou linii, jež odděluje území Izraele od palestinského západního břehu Jordánu a pásma Gazy. Naideální postavu 90-60-90 ji zhotovil Elian Stolero. "Jaký rozdíl je mezi mírami, jež bychom rádi měli, a těmi, které máme

skutečně?" komentuje kreaci ředitel Raz.



Ukazuje na svůj granátovým útokem poznamenaný frak a přirovnává ho k oblečení britských punkových hudebníků nebo amerických raperů. Frak vzešel z pocitu zlosti a bolesti vyvolané krveproléváním posledních měsíců. "Ta přehlídka je doklad něčeho velmi současného. Nejsou to modely z jiného světa, ale šaty odrážející to, co se děje tady kolem... a jejichž hnací silou není jen krása a estetika. Je tu k

vidění výhradně izraelská móda, něco, co patří jenom a jenom tomuto místu," říká Raz.



A má bezpochyby pravdu, kde jinde by mohly být symboly náboženského fundamentalismu přetaveny v módní styl? Izraelec Ronen Levin přišel s mučivým modelem svěrací kazajky dlouhé až k zemi. Je ušitá z kostkovaného materiálu používaného na kufíju - tradiční pokrývku hlavy Arabů. Tvář nositele je skryta za

jarmulkou, kterou nosí na temeni hlavy židé. Šňůra používaná k přidržení kufíji je zde použita jako oprátka i náhrdelník zároveň. Není pochyb - dotyčný míří na popravu.



"Jarmulka je tu symbolem něčeho, co zatemňuje mysl... Něčeho, co ničí naši schopnost vidět, kvůli čemuž jsme slepí. Kufíja a její dlouhé rukávy symbolizuje dusícího se šílence. Je tu řečeno, že náboženství jako výhradní životní styl brání lidem vidět," vysvětluje Raz.



Celou výstavou se prolínají snímky otevřených ran, zlámaných končetin a konflikt náboženských ideologií. Tylové sukénky pro baleríny od Carole Godinové jsou posety novinovými snímky dokumentujícími palestinské povstání Al-Aksá. Křehká nádhera se lehce vznáší nad amputovanými pahýly nohou vyrobenými z látky na kufíju. Sasson Kedem vystavuje mužský arabský oděv džallábíju. Sněhově bílá tunika je v místě, kde má nositel srdce, poskvrněna jasně rudou barvou. Z ramenou lehce oděného visí vpředu na kovových střapcích náprsenka z drátěných a

betonových kroužků.



Adi a Hanni Jacobsonovi mají s pokusem "dostat" politiku do módy špatnou zkušenost. Udělali v tomto duchu zimní kolekci, ale nešla na odbyt. "Pokusili jsme se spojit modely s politickým názorem, ale to je špatné. Zdejší lidi jsou ve styku s bolestí denně a nepotřebují, aby jim to ještě připomínalo oblečení,"

soudí Adi.



Na výstavě v Tel Avivu představili z komerčně neúspěšné kolekce koktejlové šaty, na jejichž živůtku se prolínají muslimské, židovské i křesťanské náboženské motivy. Spodní okraj lemují snímky dokumentující konflikt očima Izraelců i Palestinců,

dětské oběti i pohřební průvody. Uprostřed bordury jeruzalémská Chrámová hora jako symbol povstání. "Chtěl jsem vyjádřit bolest, kterou prožívají obě strany. V izraelských novinách jsem ale nenašel nic, co by situaci vidělo z palestinského pohledu, tak jsem sáhl k fotografiím," říká Adi, který vytvořil šaty z černého

tylu jako smuteční oděv.



Raz přiznává, že celkově vystavované modely svědčí o tom, že autoři patří k levicovému politickému spektru. Dalo mu prý práci přesvědčit k účasti také dva palestinské návrháře, kteří se obávali reakce ve vlastních řadách. Násim Ganajm tu vystavuje jedinou botu. Jedna její půlka je dokonalá, druhá pomačkaná a olepená blátem. "Zvolil jsem obuv,protože bota je blíž zemi a symbolizuje chůzi, chůzi vpřed. Dokud je ale v tomto stavu - izraelská půlka naleštěná a druhá rozbitá - nikam se nepohneme," vysvětluje Ganajm. "Když botu obejdete kolem dokola, zjistíte, že je možná zajímavá ale nepraktická... Ta druhá, která k ní patřila, to je bota západního, moderního světa; odešla pryč a bez nás," dodává arabský návrhář.