Modeláři předvedou své výtvory

Moravská knipl a šrapnel

"Je to už pátý ročník a od roku 1997 se na Beskyd Model Kit Show představilo téměř dva tisíce modelů a zúčastnilo se jí okolo šesti set modelářů," uvedl pořadatel Jan Štědrý.



Přehlídka je jedním z největších mezinárodních setkání modelářů v České republice za účasti našich i zahraničních modelářských klubů i firem. Modeláři se mohou utkat v několika vypsaných soutěžních kategoriích, nebo mohou své modely jen vystavovat.



V hlavní soutěži budou organizátoři porovnávat všechny vystavené modely, dalšími kategoriemi, v níž se budou hodnotit plastikové modely, jsou Moravský knipl a Moravský šrapnel. "Od předloňského roku je součástí Beskyd Model Kit Show také soutěž mezi jednotlivými modelářskými kluby," sdělil pořadatel a dodal, že modely budou hodnoceny náročným hodnocením podle soutěžních pravidel Svazu modelářů České republiky.



Modely i doprovodný program

Návštěvníci letošního ročníku však kromě vystavených modelů uvidí i pestrý doprovodný program. "Hlavním bodem tohoto programu jsou už tradičně expozice obrněných vozidel před budovou kulturního domu a nonstop promítání filmů s leteckou tematikou v kině," poznamenal Štědrý.



Beskyd Model Kit Show napomáhá i spolupráce s kopřivnickou automobilkou Tatra. "Každoročně pořádáme speciální soutěž pro modely automobilů Tatra, ve které se scházejí naprosto unikátní modely od modelářů z celé střední Evropy," líčil organizátor. Diváci zhlédnou i představení vrtulníku Kania, v němž budou moci podniknout vyhlídkový let nebo si budou moci vyzkoušet počítačové hry, především letecké a automobilové simulátory.



Bolek Polívka a cena kralovství

Kořením výstavy modelů byla v posledních dvou ročnících soutěž o Cenu Valašského království. Vítěze, který se stal valašským rytířem, poprvé vybíral ministr Valašského království pro vynálezy Jiří Pecha a loni král Boleslav Polívka.



"Pokud bude pěkně, měl by Boleslav Polívka v sobotu okolo jedenácté hodiny přistát vrtulníkem před kulturním domem," podotkl Štědrý. Vyhlašování Ceny Valašského království by pak mělo začít přibližně hodinu po poledni.



Beskyd Model Kit Show bude v sobotu k vidění od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin. "Vyhlašování výsledků a předávání cen začne v neděli v 15 hodin," upozornil organizátor.