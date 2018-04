Model vřídelní kolonády uvede turisty do podzemí

Vedle vlastní stavby, zmenšené v měřítku jedna ku stu, by měl model obsahovat průřez geologickými vrstvami kolem Vřídla. "Vrstvy budou zhotoveny z příslušných hornin," upřesnil Vylita. Výsledné dílo bude asi 1,3 metru dlouhé a jeden metr široké a Vylita je chce dokončit do počátku března.



K loni otevřené prohlídkové trase v podzemí Vřídelní kolonády by letos měly přibýt další dvě. První bude směřovat pod starou Tržní kolonádu. Návštěvníkům přiblíží tradiční broušení vřídlovce, z něhož v minulosti vznikaly vykládané šperky a šperkové kazety.



Druhá cesta by měla vzniknout ve spolupráci s řádem Křižovníků s červenou hvězdou a návštěvníci by měli dojít do krypty pod kostel svaté Maří Magdalény. "Je zde například zajímavý oltář z hrachovce," řekl Vylita.



Loni zpřístupněná trasa vede technickým zázemím kolonády. Zájemci si prohlédnou například přes sto let staré rozvody termální vody nebo se seznámí s výrobou karlovarských suvenýrů technikou takzvaného pokamenování.



Trasy chce správa kolonád zpřístupnit od dubna. Otevřeny mají být dvakrát až třikrát týdně podle zájmu veřejnosti. Loni navštívilo podzemí Vřídelní kolonády asi 2000 lidí.