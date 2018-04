V New Yorku na nádraží straší lidi model největšího hada na světě

Vypadá, jako by utekl z filmů režiséra Stevena Spielberga. Ale Titanoboa cerrejonensis skutečně naši planetu obýval a vážil kolem tuny.

Tip na dovolenou Pestá nabídka zájezdů do New Yorku na dovolena.iDNES.cz.

Model dosud největšího známého hada v dějinách Země na pár dní zaparkoval ve stanici Grand Central Terminal. Podle agentury Reuters vznikl pro natáčení dokumentu o objevu ostatků, který točí stanice Smithsonian Channel. Kosti tohoto plaza se našly v Kolumbii na místech, kde zřejmě býval pradávný deštný prales.

Smithsonian Institution Je výzkumná a vzdělávání instituce v Spojených státech, která má komplex muzeí v New Yorku, Washingtonu a dalších dvou amerických městech. Jméno dostala na počest britského vědce Jamese Smithsona, který zemřel bezdětný a celé své jmění odkázal na "základní agenturu ve Spojených státech, která bude sloužit pro rozvoj a šíření znalostí"

"Když jsme ho našli, byli jsme nadšeni, protože lebka takového hada je velmi křehká a většinou se rozpadne na kousíčky," řekl člen výzkumného týmu Jonathan Bloch, paleontolog floridského muzea.

Otázkou je, jak to, že tento had narostl do takové velikosti. "Možná to bylo díky tomu, že tehdy bylo v tropech výrazně tepleji," domnívá se Bloch.

Po vyhynutí dinosaurů se had titanoboa stal největším predátorem na Zemi. V současnosti je největším hadem na Zemi anakonda, ale vedle svého vyhynulého prapředka by se svými pěti metry vypadala jako trpaslík.

Titanoboa nezůstane na newyorském nádraží nastálo. Jeho domovem bude Smithsonovo Národní muzeum ve Washingtonu.