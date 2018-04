Mnichov - město zahradních restaurací a pivnic

Miliónové město registruje asi 1200 pouličních restaurací, kaváren a cukráren a k tomu kolem 1000 zahradních pivnic, které k Bavorsku neodmyslitelně patří.



Explozi podnikání pod širým nebem nepochybně urychlila "revoluce" v roce 1995, kdy do ulic vyšli masově demonstrovat milovníci zahradních pivnic za prodloužení otevírací doby. Jestliže dřív se kvůli obavám z rušení nočního klidu nesmělo ven

nosit pivo po 22. hodině, teď mohou mít mnohé zahradní restaurace otevřeno do 23 hodin a v centru do půlnoci.



Mnichovský lesopark Hirschgarten se také pyšní titulem "největší zahradní pivnice světa", neboť tamní restaurace pojmou dohromady až 8500 hostů. Aspoň na jeden víkend chce příští měsíc Mnichovu sebrat tuto pověst 30 restauratérů v Bonnu, kde v jednom z parků zorganizují tři kilometry dlouhou řadu stolů s posezením. Strážci rekordů už ale propočítávají, že pokud se na dřevěných lavicích počítá 40 centimetrů pro "šířku" jednoho hosta, vejde se do bonnské pivnice "jen" 7500 lidí.