Mluví se v Praze španělsky? ptají se Američané ve slavné reality show

Praha? Kde to je? I to uslyší diváci v nové reality show Amazing Race, v níž účastníci jedou kolem světa a soutěží o milion dolarů. Jednou ze zastávek během show, kterou vysílá Nova Cinema, se stane právě česká metropole. Na soutěžící tu čeká třeba přenášení 30 sklenic piva od Fleků do restaurace Kozička.