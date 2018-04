Mléko k sumci, tuleni, a další fakta o USA

1. Ano, většina Američanů má opravdu ráda George Bushe, s výjimkou 55.950.097 z nich, kteří volili Kerryho.

2. Jistě, že jsou Američané rozumní lidé.



3. Ne, všichni Kerryho voliči do Kanady neemigrují.



4. Samozřejmě, že Američané pijí pivo, ale dávají do něj rýži.



5. Ano, někde pivo nepijí. Na jihu vlivné církevní kruhy skupují licence na prodej alkoholu. V arkansaských restauracích proto doporučuji k pečenému sumci, místní specialitě, pít mléko.



6. Claro que sí, Američané umějí cizí jazyky, například přistěhovalci z Mexika mluví plynně španělsky.



7. Ano, viděl jsem členy Pobřežní hlídky. Na kalifornské pláži hlídali delfíny, kteří z té pláže před lety vytlačili Kaliforňany.



8. Pochopitelně, že americká demokracie funguje skvěle. Část občanů z pláže se demokraticky snaží ty delfíny vytlačit, neboť tam nemají co dělat, navíc přitahují žraloky.



9. Ne, Usámy se moc nebojí, neboť už dlouho nic neprovedl. Ale ty žraloky u té pláže taky nikdo neviděl, a určitě tam jsou.



10. Ne, opravdu nejsem schopen vysvětlit pravidla baseballu. Jsou však snazší než u britského kriketu, kde se ani nedá poznat, kdo proti komu hraje, a na trávníku navíc dle tradice musí spát pes.



11. Pohádal jsem se jen jednou. Tvrdil jsem zaměstnanci amerického pivního koncernu Budweiser, že jediný správný Budweiser se dělá v Budějovicích a že jejich verze je nepitelná, a on opakoval, že Budweis leží v Americe, maximálně v Bavorsku.



12. Jistě, Američané vědí, kde je Česká republika, nerozumějí však vtipu, že Česká republika není Čečenská republika.



13. Jistě, že znají českou literaturu. V každém druhém knihkupectví někde poblíž kasy leží hned vedle sebraných přežbleptů George Bushe a jiných bestsellerů také Kunderova Nesnesitelná lehkost bytí, to je ta skvělá kniha, co ji autor nechce vydat v češtině, neboť Češi si to dle něj nezaslouží.



14. Ano, může to být nebezpečná země. Jednou jsem na jihu vyrazil podél dálnice za neonem: "Krevety v česnekové omáčce a mnohem více, jen 4,99 USD za vše, co dokážete sníst." Na jihu nejsou chodníky, a tak motoristé zastavovali, troubili, mávali a jinak dávali najevo radost, že se někdo chová avantgardně a jde těch dvě stě metrů po dálnici pěšky.

15. No vážně, kouří méně a méně. Je vskutku půvabné, když vám divoce vyhlížející servírka v drsňáckém, leč dýmuprostém baru v New Yorku vpálí do očí: "S doutníkem di někam, bejby. Bys měl nasmrádlej svetr. A co tvý plíce, he?"



16. Američané nevymysleli salát Ceasar. Ceasar vymysleli v hospodě Ceasars v Tijuaně kousek za kalifornsko-mexickou hranicí. Pokud mi tedy barman Pepe nelhal.