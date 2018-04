Mladý Lindbergh chce dokázat totéž, co děd

21:23 , aktualizováno 21:23

Erik Lindbergh, vnuk Charlese Lindbergha, který před 75 lety přeletěl v jednomotorovém letounu bez zastávky Atlantik, ve středu odstartoval z newyorského Long Islandu, aby zopakoval dědův sólový výkon. Sedmatřicetiletý Erik se o přelet oceánu pokouší v replice původního stroje, která nese název The New Spirit of St.Louis.