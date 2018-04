Mladé Buky přitahují stále více lyžařů

"Ta se po modernizaci areálu zvedla možná dvacetkrát. Předpokládali jsme, že k nám budou jezdit hlavně lyžaři z Trutnova, ale složení návštěvníků je mnohem pestřejší. Běžně u nás lyžují lidé z Prahy, z Náchoda i z Hradce Králové. Na sjezdovkách je často slyšet i polština," říká Petr Martinov, jednatel trutnovské společnosti Markid, která Ski park v Mladých Bukách provozuje.

Proměna zastaralého areálu v moderní lyžařské středisko podle něj stála firmu přibližně dvacet milionů korun. "Ski park je dnes v podstatě hotový a s žádnými zásadními změnami v nejbližší době nepočítáme. Přesto v průběhu letošní sezony uspořádáme několik anket, které nám naše zákazníky lépe představí a naznačí nám směr, kterým by se měl areál v budoucnu ubírat," dodává Martinov.

Lyžařské terény

Přestože sjezdovky na severních svazích Pekelského vrchu ve výšce 583 metrů nad mořem nejsou příliš náročné a uspokojí zejména rodiny s dětmi a školní výcvikové kurzy, najdou tu pro sebe vhodné terény i náročnější lyžaři a snowboardisté. V areálu je celkem pět nových vleků, které dokáží za hodinu přepravit až 3700 lidí. "I při největším náporu lyžařů se u nás díky vysoké přepravní kapacitě lyžuje téměř bez čekání. A tak to má být," říká spokojeně ředitel Ski parku v Mladých Bukách Oldřich Rychlík.

Celodenní permanentka na všechny vleky přijde dospělého lyžaře v hlavní sezoně, která obvykle trvá od Vánoc do poloviny března, na 280 korun. Za večerní lyžování zaplatí zájemci 170 korun. Vícedenní permanentky z Mladých Buků platí i ve ski areálu v Černém Dole.

V areálu mají lyžaři k dispozici tři a půl kilometru sjezdových tratí, více než polovina z nich je technicky zasněžovaná. "Jsme v nižší nadmořské výšce, a proto musíme mít dostatek sněhových děl, abychom mohli využít každou hodinu, kdy u nás mrzne. Najednou jsme schopni spustit až osm kanonů," upozorňuje Rychlík. Nejnáročnější svah je dlouhý téměř 700 metrů a dosahuje obtížnosti červených sjezdových tratí. Další dvě stejně dlouhé hlavní sjezdovky jsou turistického charakteru stejně jako zbývající lyžařské terény proplétající se mezi lesními porosty v okrajové části Pekelského vrchu.

Snowboardisté mohou využít stometrovou akrobatickou rampu, speciálně připravené terénní nerovnosti i všechny běžné sjezdovky. Areál je kompletně osvětlen, takže se na všech sjezdovkách dá lyžovat i po setmění. Sjezdové tratě provozovatelé dvakrát denně upravují rolbou. Lyžařské vleky jsou v provozu od 9 hodin ráno do 16 hodin odpoledne. Od 17 do 21 hodin se lyžuje při umělém osvětlení, které je vhodné i pro pořádání lyžařských závodů.

Běžecké stopy

Z Mladých Buků lze vyrazit i do běžeckých stop. Na Pekelském vrchu provozovatelé areálu pravidelně upravují pět kilometrů dlouhý závodní okruh. Napojení na Krkonošskou lyžařskou cestu umožňuje běžecká trasa přes Janskou horu na Hoffmannovy boudy nad Janskými Lázněmi.

V Mladých Bukách mají návštěvníci k dispozici půjčovnu lyžařského vybavení i ski školu. Půjčovna firmy Karhan Sport, která sídlí v dřevěném domku přímo na odbočce ke sjezdovkám, si za jednodenní zapůjčení lyžařského kompletu pro dospělé účtuje 195 korun. Za denní užívání snowboardového vybavení zaplatí zájemci 290 korun a za denní zapůjčení běžeckých lyží 177 korun.

Přímo ve Ski Parku si mohou začátečníci zaplatit skupinovou výuku lyžování, která stojí na jeden den 320 korun. Jestliže chce mít žák instruktora pouze pro sebe, přijde ho jedna dvouhodinová lekce sjezdového lyžování či snowboardingu na 500 korun. Pokud se začínající snowboardisté spokojí s výukou ve skupině, zaplatí za dvouhodinovou lekci 200 korun. V ceně výuky je zahrnuto jízdné na cvičném vleku.

Kiosky a hotely

Kiosek se základním občerstvením najdou zájemci přímo u parkoviště při vstupu do lyžařského areálu. Náročnější zákazníci mohou navštívit nový Ski bar u dojezdu hlavních sjezdovek. V něm si lze objednat polévku za 20 korun, guláš za 45 korun nebo minutku od 70 korun. Pokud lyžaři chtějí strávit v Mladých Bukách delší čas, mohou se ubytovat v některém z tamních penzionů a horských chat. Za nocleh se snídaní v bungalovech vzdálených přibližně čtyři sta metrů od sjezdovek zaplatí zájemci 290 korun.

Nocleh s polopenzí na pokoji s příslušenstvím ve Sport hotelu v sousedních Hertvíkovicích stojí 415 korun. V horském hotelu Pod Pralesem v nedalekých Sejfech lze pořídit nocleh s polopenzí v pokoji s příslušenstvím od 300 korun. Hotel nabízí i posezení ve vinárně s tanečním parketem, saunu a masáže, společenskou místnost s vybavením na stolní tenis i soukromý cvičný vlek.

Parkování a skibusy

Ski park v Mladých Bukách najdou lyžaři hned vedle hlavní silnice do Pece pod Sněžkou přibližně pět kilometrů od Trutnova. Pokud lyžaři použijí vlastní automobil, mohou jej zdarma odstavit přímo v areálu, jehož parkoviště pojme až 200 vozů. Do areálu jezdí několikrát denně bezplatný skibus z autobusového nádraží v Trutnově, který pokračuje dál až do Černého Dolu. Skibus je každou sezonu v provozu od poloviny prosince do poloviny března. Do Mladých Buků lze dojet i vlakem, jehož zastávka je necelý kilometr od areálu. Do obce zajíždějí i linkové autobusy z Trutnova, Špindlerova Mlýna, Vrchlabí, Pece pod Sněžkou a Janských Lázní.

Muzikantský ráj

Jestliže se návštěvníkům Mladých Buků omrzí návštěvy místních hospod a víkendové diskotéky v restauraci U Kubečků, budou se muset za další zábavou vypravit do Trutnova. V okresním městě mohou zhlédnout filmová představení v kině Vesmír, navštívit městskou galerii nebo zajít na divadlo či koncert do Národního domu. Pravidelná hudební vystoupení pořádá i nedávno otevřený Muzikantský ráj na Jiráskově náměstí. Možnosti ke sportování nabízí v Trutnově především plavecký bazén s fitness centrem, saunou, masážemi a soláriem. Zimní stadion pořádá pravidelná veřejná bruslení, v sousední nafukovací hale si lze zahrát tenis a ve sportovním areálu TJ Lokomotiva Na Nivách jsou k dispozici dva kurty na ricochet.