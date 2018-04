Mistři snowboardu: Na prkně jezdíme všude

ALPINE

Duel (paralelní slalom) - atraktivní disciplína jak pro závodníky, tak pro diváky. Závodníci jezdí současně na dvou souběžných slalomových tratích. Závodníci tak nesoutěží s časem, ale závodníkem na vedlejší trati. Každý závodník nejprve musí absolvovat dvoukolovou kvalifikace (na obou tratích), pak se mu sečtou oba časy. Nejrychlejší postupují do finálových jízd, které se jedou systémem KO. Obří slalom - v podstatě se dá říci, že je to obyčejný slalom akorát s tím rozdílem, že trať je o poznání delší a branky jsou rozmístěny dále od sebe. Závodnící tak dosáhnou vyšší rychlosti a širších oblouků. Vítězem se stává závodník, který má nejrychlejší čas. V této disciplíně je velice důležité správné určení tratě a taktiky jízdy (čím vyšší startovní číslo máte, v tím větší nevýhodě jste). Paralelní obří slalom - kombinace Duelu a Obřího slalomu. Jedna ze dvou olympijských disciplín.

FREESTYLE

U-rampa - zde předvádějí závodníci své akrobatické umění na okrajích rampy. Soutěží se ve dvou kvalifikačních kolech, pro postup do finále se počítá lepší ohodnocení. Finále se jede dvoukolově, ale v opačném pořadí. Rozhodudující je nejvyšší bodové ohodnocení rozhodčími (boduje se výška, styl, plynulost, obtížnost a různorodost prvků; negativně ovlivňuje samozřejmě ohodnocení počet chyb a pádů). Quarterpipe - část jedné hrany U-rampy. SNOWBOARDCROSS

Nejmladší a též nejzajímavější disciplína. Jezdí se na trati s uměle vytvořenými překážkami. Snowboardcrossová trať se skládá z několika částí: klopené zatáčky, skoky a rychlostní úseky. V rozjezdech startují závodníci samostatně, ti s nejrychlejším časem postupují do finálových jízd. Na trať potom vyjíždějí čtveřice, nebo šestice závodníků najednou. V tuto chvíli nastupuje taktika a rychlost. Na trati často dochází k fyzickému kontaktu, tzv. Nevyhnutelné násilí. Rozhodčí sledují celou jízdu a všechny zákroky jako úmyslné strkání nebo držení trestají okamžitou diskvalifikací.

Finále se jede vyřazovacím systémem. FREERIDE

V České republice se tyto závody moc nejezdí. Pod pojmem "freeriding" si lidé většinou představí jízdu ve volné přírodě, mimo vyhrazené sjezdovky, po nevyježděných trasách, v prašanu. Většina snowboardistů tak zažívá dobrodružství, v němž se hladina adrenalinu v krvi zvedá na nejvyšší možnou míru.