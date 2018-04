Mistr záhad Erich von Däniken hájil snílky

Autor Vzpomínek na budoucnost a dalších bestsellerů, který je hostem festivalu cestopisných snímků Tourfilm, zahájil svůj zdejší pobyt setkáním se studenty.

Posadil se ke stolku a trpělivě čekal, až moderátor ohlásí začátek jeho přednášky. Mezitím ochotně rozdával své podpisy všem, kdo o ně požádali. Pak se bez zbytečných parád se představil publiku a omluvil se za neznalost češtiny.

O tom, zda je Erich von Däniken jen velký mystifikátor, mistr záhad a tajemna, nebo seriózní vědec, se lidé na celém světě vášnivě přou. Jedno se mu však upřít nedá. Dokáže upoutat pozornost.

"Mnozí o mně říkají, že pouze kladu otázky, že si vymýšlím a že jsem velký snílek. Ale právě takoví lidé mnohdy dokážou pohnout kolem dějin a přimět lidi k zamyšlení. Nejenom chladně kalkulující odborníci," vysvětlil Däniken své počínání stovkám studentů středních škol.

I když je osobností velmi žádanou a honoráře za jeho vystoupení prý šplhají do astronomické výše, tentokrát se odměny vzdal a mladým vyprávěl o tajích světa zdarma. "Chci lidi přimět, aby uvažovali nad různými otázkami, aby se zamýšleli, jak to vlastně mohlo být. A nejen aby odkývali všecko, co jim někdo podá jako zaručeně ověřenou vědeckou informaci," dodal.

Program Ericha von Dänikena byl hned po včerejším příjezdu nabitý. Po přednášce si prohlédl sklárnu Moser, kde byl přijat do klubu Obřích číší. Ve středu bude hvězdou zahájení Tourfilmu, staví se v Praze na autogramiádě a pak z Česka odcestuje.