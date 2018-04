VIDEO: Mistr střihu čaruje s bezpečnostními instrukcemi aerolinek

Ani nemrknete a z notebooku je papír, který si Zach King skládá do kapsy. Splyne s pozadím nebo bez povšimnutí promění dospělého v malé dítě. Američan to se střihem prostě umí a proto ho o pomoc požádala letecká společnost Turkish Airlines, která chce upoutat pozornost cestujících.

Bezpečnostní pokyny jsou pro většinu lidí, kteří létají často, jen nudná součást letu. Aerolinkám jde hlavně o to, aby cestující v krizových situacích věděli, co dělat. Proto své pokyny třeba zpívají a zapojují do nich celebrity. Letecké společnosti se předhánějí v tom, kdo zveřejní nejoriginálnější video. Každoročně se svými instrukcemi bodují třeba Emirates nebo Air New Zealand.