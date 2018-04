Místo rozhledny na Klínovci bude replika, hotel se opravy nedočká

"Na Klínovec míří davy turistů, a když vidí, v jakém stavu je hotel a rozhledna, jsou zklamaní. Opravenou věží jim ukážeme alespoň kousek toho, jak by mohl vrchol Klínovce jednou vypadat," věří Jan Horník, starosta Božího Daru.

Komplex božídarská radnice koupila, ačkoli leží v katastru Jáchymova. A to i proto, že Klínovec patří k nejnavštěvovanějším místům v Krušných horách.

"Připravili jsme projektovou dokumentaci na opravu přilehlé věže. Pak jsme ovšem zjistili, že je ve velmi špatném stavu, proto je nutné ji zdemolovat. Místo ní vyroste na vrcholu Klínovce replika s některými původními částmi věže," vysvětluje Dušan Perník, který se na božídarském městském úřadě stará o investice.

Rozhledna na Klínovci První rozhledna stála na Klínovci už v roce 1817. Ta pak shořela. Dnešní osmiboká kamenná věž pochází z roku 1884, byla pokřtěna jménem císaře Františka Josefa I. Je vysoká 24 metrů.

Rozhledna na Klínovci (1 244 nad mořem) je nejvýše položenou v Krušných horách a druhou nejvýše položenou v republice.

Rozhledna umožňuje kruhový výhled. Jsou vidět okolní vrcholky Krušných hor v Čechách i v Německu, za dobré viditelnosti bývá vidět i Šumava, Český les, České středohoří, Lužické hory, dohlédnout lze i na Ještěd a Krkonoše.

S opravou chátrající rozhledny na nejvyšším vrcholku Krušných hor začne božídarská radnice v létě. Kulturní památku dělníci nejprve kus po kusu rozeberou, její části očíslují a ty nepoužitelné nahradí replikami.

Opravy vyjdou na 17 milionů korun. Radnice získala na opravu evropskou dotaci a nyní hledá ve výběrovém řízení firmu, která se do rekonstrukce pustí.

Pokud půjde vše podle plánu, začít by mohla už v červnu. Opravená věž by se na vrcholku Klínovce skvěla příští rok v říjnu a první návštěvníci by si pohled z jejího ochozu užili na počátku zimy.

Na opravu hotelu chybí radnici peníze

Stejné štěstí jako má klínovecká rozhledna ovšem chybí hotelu. S jeho opravou radnice zatím nepočítá. Vyšla by totiž na stamiliony.

Vedení Božího Daru začne o obnově zbytku komplexu vážně přemýšlet až příští rok v létě. To už budou hotové jak inženýrské sítě pod Klínovcem, tak přístupová cesta z rozcestí.

Vzhledem k tomu, že se hotel pojí s komerčním využitím, nebude v tomto případě cesta k dotacím na rekonstrukci zrovna jednoduchá.

"Získali bychom možná tak 60 procent, čímž bychom ovšem stále byli zhruba osmdesát milionů v minusu. Je to sice hodně předběžný plán, ale uvažujeme také o tom, že bychom domluvili společnou rekonstrukci s některým z hotelových komplexů," naznačil božídarský starosta Jan Horník.

A komplex je pro mnohé lákavý. Jak na české, tak na německé straně. "Minimálně dvakrát do měsíce nám volají společnosti s tím, že mají o hotel zájem," dodal starosta.