Místo pro splnění dětských snů: velká modelářská výstava v Olomouci

V pořadí 13. ročník prodejní výstavy modelů a sběratelství For Model se letos koná od pátku 13. do neděle 15. března. Během tří dnů můžete v pavilonu A na Výstavišti Flora ve Smetanových sadech v Olomouci zažít skutečně leccos, protože k vidění bude široká škála modelů, hraček i sběratelských předmětů z nejrůznějších oblastí lidské činnosti.

Výstaviště Flora Olomouc proslavily hlavně jarní a podzimní výstavy květin, okrasných dřevin, ovoce a zeleniny, ale každý rok se tu koná řada dalších akcí s rozmanitým zaměřením.

Výstava pro hravé

Prohlédnete si například dálkově ovládané RC modely nákladních aut i lodí, modely historických i ryze současných vlaků nebo létající modely vrtulníků a letadel. Můžete si užít závody na šlapadlech či s RC drift auty, závody na autodráze nebo bublinovou show.

Výstavu For Model podobně jako loni doplňuje prodejní expozice hraček a stavebnic. Hlavní roli hraje legendární stavebnice Merkur, ale představí se také další originální česká stavebnice s patentovým systémem Gecco nebo deskové a společenské hry od společnosti Mindok.

Milovníci vojenské historie tu najdou atraktivní expozici, která nabídne rychlý průlet naší historií od legií a sokolů přes Československou armádu a opevňování až po okupaci, válku a osvobození Olomouce v roce 1945. Vcházet se do ní bude přes maketu zákopu a její součástí bude například model vojenského bunkru v reálné velikosti.

Sběratelé a veteráni

Na výstavě poznáte, že sbírat se dá skutečně leccos; uvidíte kolekce turistických známek, pohlednic, medailí, platidel z období první a druhé světové války, časopisů a knih, sbírky modelů hradů, zámků či roubených chalup, vojenskou i hasičskou výzbroj a výstroj nebo funkční historické automobily.



V akci můžete vidět i modely lodí, které se prohání v předváděcím bazénu.

Pro velké a malé kluky tedy bude zábavy víc než dost, ale co mezitím mohou podnikat holčičky, slečny, maminky a babičky? Pro ty nejmenší je určena keramická dílnička, ty starší mohou například navštívit dobovou kavárnu, do níž povede vchod přes kulisu vchodu do obchodu z období první republiky. V kavárně pak dámy z Pin-up vintage studia představí prvorepublikovou módu a drobnosti.



Výstava For Model bude otevřena v pátek a v sobotu od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli do 17.00 hodin. Dospělí zaplatí za vstup 80 korun, děti, studenti a senioři 40 Kč. Děti do šesti let mají vstup zdarma.

Olomouc a její další lákadla

Chystáte se na výstavu For Model s dětmi? Pak můžete návštěvu Olomouce doplnit třeba divadelním představením, spojeným s tvořením v Pohádkové dílně. V Divadle hudby, které je součástí Muzea umění, se od neděle 15. března až do pátku 20. března představí Naivní divadlo Liberec s představením Budulínek.

Při oslavě narozenin v olomouckém aquaparku na děti čeká bohatý program s kamarády a užijí si zábavu, kterou jindy a jinde běžně nezažijí.

Vít Peřina, autor hry o poslouchání, v níž Budulínek neposlouchá, babička s dědečkem špatně slyší a liška zase slyší až moc, za ni obdržel Cenu Divadelních novin za Tvůrčí počin sezóny 2011/2012 v kategorii Alternativní divadlo. Hra kromě toho získala cenu ERIK za nejlepší českou loutkovou inscenaci sezóny 2011/2012. S Budulínkem se můžete setkat v Divadle hudby v neděli v 16.00 hodin, ve všedních dnech se hraje dopoledne pro mateřské a základní školy z Olomouce a okolí.



Možná ale dáte přednost olomouckému aquaparku se spoustou vodních atrakcí a také jednou báječnou nabídkou: dětem tu na objednávku připraví netradiční narozeninovou oslavu, kdy je vstupné bude stát pouhou korunu a ještě si mohou pozvat spoustu kamarádů.