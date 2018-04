Místo, kde bydlí Bůh? Povedená fotka, která vám rozsvítí den

Jednatřicetiletému muži se jeho fotoúlovek podařil během soumraku při západu slunce na náhorní plošině Asiago, na severu Vicentinských Alp, rozkládajících se východně od jezera Lago di Garda.

"Právě jsem sestupoval z hory Bertiaga, bylo čtvrt na šest a já jsem se stále ještě pohyboval v nadmořské výšce 1 000 metrů, když jsem si všiml moře mlhy, jak pomalu zahaluje moji vesničku, která náhle vypadala jako plující ostrov," uvedl fotograf pro britský Daily Mail. "Jen jsem se s úctou tiše díval. Obrázek, který jsem spatřil, na mě hluboce zapůsobil, proto jsem pořídil tento snímek. Možná jeden z nejhezčích, které se mi kdy podařily," dodal fotograf.

Pošlete nám svůj snímek, který podle vás umí rozsvítit den

I vy jistě máte ve své fotobance ze svých cest a toulek podobný výjimečný snímek, kterým byste se rádi pochlubili, jehož si opravdu považujete. I vám se třeba podařilo zachytit podobné kouzlo přírody.

Vyhlašujeme proto rychlou fotosoutěž. Až do neděle 26. 2. nám můžete posílat na adresu fotocesty@idnes.cz své snímky na podobné téma (inverze, mlha, mraky, výjimečné rozhledy v inverzi...). Každý soutěžící se může zúčastnit jedním vlastním, autorským snímkem, velikosti nejlépe do 1 MB. K zaslanému snímku přidejte popisek, co je na snímku a čím je podle vás výjimečný, a přidejte prosím své jméno, adresu a e-mail.

Během příštích dvou týdnů vybereme v redakci nejzajímavější snímky, které zveřejníme. Z těchto pak vybereme 5 nejlepších, jejichž autory odměníme následujícími cenami:

1. cena: Fotobrašna

2. cena: sportovní taška

3. cena: cestopisná kniha

4. cena: cestopisná kniha

5. cena: tričko iDNES.cz

Těšíme se na vaše originální fotoúlovky!