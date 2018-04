Lennon, Rasputin, Kennedy. Deset míst, kde zemřeli slavní a mocní

Průvodci nabízejí nejen prohlídky katakomb v Paříži, ale i válečných polí v Kambodži či opuštěné vesnice Pripjať u Černobylu. Místa, která vybral zpravodajský web CNN jako nejpůsobivější, v sobě snoubí smrt, slávu a moc.

Návštěva místa posledního výdechu slavné osobnosti je vlastně hlubokou připomínkou jejího života a hodnot, které vyznávala.

1. Julius Caesar - schody před Pompeiovým divadlem v Římě

Ubodání nejslavnějšího a jednoho z nejmocnějších mužů antické historie se odehrálo 15. března roku 44 př. n. l. v Římě. Do spiknutí proti diktátorovi, který zrušil římskou republiku a chtěl být jejím králem, se zapojilo 60 senátorů. Ubodali ho 23 ranami. Stalo se tak na schodech prvního římského kamenného divadla zvaného podle jeho zakladatele Pompeiovo.

Ze stavby se dochovaly už jen fragmenty, ruiny se skrývají pod moderní zástavbou mezi Via di Grotta Pinta a tržištěm Campo dei Fiori. Domy na Via di Grotta Pinta byly postaveny po obvodu hlediště divadla. Na „květinovém trhu“ Campo dei Fiori, kde se dnes prodávají hlavně těstoviny a trička, si můžete připomenout také smrt dalšího slavného Itala - Giordana Bruna. Právě na tomto náměstí byl upálen 17. února roku 1600.

2. John F. Kennedy - Dealey Plaza v Dallasu, USA

Místo atentátu amerického prezidenta J.F.Kennedyho, náměstí Dealey Plaza, ponechalo město Dallas v nezměněné podobě, přestože se okolí rychle vyvíjelo. Když tudy 22. listopadu 1963 projížděla prezidentská kolona, vystřelil Lee Harvey Oswald z šestého patra nedaleké budovy patřící Texaskému knižnímu velkoskladu.

Od roku 1989 je v budově v šestém a sedmém patře muzeum oficiálně nazvané The Sixth Floor Museum. Expozice se věnuje životu a odkazu JFK i okolnostem atentátu. Každý rok ho navštíví až 350 tisíc turistů. Možná proto, že se skutečné pozadí smrti 35. amerického prezidenta přesvědčivě nevysvětlilo, táhne to lidi všeho věku k místu, kde byl zavražděn.

Na internetu běží živě přenos z kamery, která je nainstalovaná právě na místě, odkud pravděpodobně střílel jeho vrah. Jak vypadal Dallas loni v listopadu, kdy se připomínalo 50 let od atentátu na Kennedyho, se podívejte zde.

3. Abraham Lincoln - Fordovo divadlo ve Washingtonu, USA

Poté, co herec John Wilkes Booth 14. dubna 1865 zastřelil ve Fordově divadle ve Washingtonu prezidenta Abrahama Lincolna, stát budovu koupil za 100 tisíc dolarů a vydal nařízení, že už se tam nikdy nesmí konat žádná zábavná představení. V letech 1866 až 1893 ho využívala armáda, pak část budovy spadla a v troskách zahynulo 22 lidí. Mnozí tehdy věřili, že někdejší kostel a pozdější divadlo bylo prokleté. Když se dům opravil, sloužil jako státní sklad.

Fordovo divadlo, Washington (USA)

Až mnohem později napadlo několik politiků, že by se mělo Fordovo divadlo zrekonstruovat na památku Abrahama Lincolna. První návrh padnul v roce 1945 a dalších deset let trvalo, než se záměr podařilo prosadit. Pak Kongres nechal vypracovat studii a uvolnil patřičné částky peněz. Renovace byla hotová v roce 1968. Další rekonstrukci divadlo dostalo před pár lety, slavnostní otevření se konalo 12. února 2009, v den 200. výročí narození Abrahama Lincolna. Dnes slouží jako divadlo, výukové středisko a muzeum. Vstup je volný, ale návštěvy se objednávají předem na určitou hodinu.

Vstupenka zahrnuje i návštěvu Petersonova domu ve stejné ulici naproti divadlu, kam byl těžce zraněný 16. prezident USA, který zrušil otroctví, po střelbě přenesen a dalšího dne ráno tam zemřel.

4. Mahátma Gándhí - Birla house v Novém Dillí, Indie

V domě indického finančníka G.D.Birly strávil největší politický a duchovní vůdce Indie posledních 144 dní svého života. Hinduistický aktivista Nathuram Gódsé ho zastřelil 30. ledna 1948, když ho zastihl při večerní procházce v Novém Dillí. Vadilo mu, že je slavný aktivista Mahátma Gándhí příliš shovívavý k muslimům a držel hladovku za to, aby Británie vyplatila Pákistánu 550 milionů rupií, což byl podíl z bývalé vládní pokladny Britské Indie.

Gódsé se prý Gándhímu nejprve poklonil a pak jej třemi ranami z revolveru zastřelil. Podle svých slov k němu nechoval žádnou osobní zášť, jeho zabití však považoval za svou svatou povinnost. Soud ho poslal na smrti. Dům zvaný Birla Bhavan koupila indická vláda a vzniklo v něm Gándhího muzeum. Konají se tu různé společenské akce, filmové a literární festivaly a konference.



5. John Lennon - Dakota house na 72. ulici v New Yorku, USA

Na místě, kde byl 8. prosince 1980 zpěvák a kytarista skupiny Beatles zastřelen, není žádná pamětní deska ani pomníček. V jednom z bytů domu zvaného Dakota však stále bydlí jeho žena Yoko Ono.

Kousek odtud v Central parku je ale jedno místo, které Johna Lennona připomíná. Na místě zvaném Strawbery Fields je z mozaiky na chodníku složeno slovo Imagine, což je název jedné z jeho nejslavnějších písní. V Dakota apartments bydleli i další slavní, například skladatel Leonard Bernstein a natáčel se tu slavný horor Rosemary má děťátko.

6. Martin Luther King - Lorraine Motel v Memphisu v Tennessee, USA

Americký kazatel, který se zasazoval o práva černochů, přijel v dubnu 1968 do Memphisu podpořit stávku pracovníků technických služeb. Původně měl bydlet v hotelu Holiday Inn, ale to vyvolalo kritické poznámky, jak se může zastávat chudých a přitom bydlet v luxusu. Zvolil tedy skromný Lorraine Motel, což se v tehdejších médiích hojně zmiňovalo, stejně jako číslo jeho pokoje.

Lorraine Motel, Memphis (USA)

Když z balkonu zdravil průvod demonstrantů, byl zastřelen. O pár dní později byl zadržen podezřelý James Earl Ray a odsouzen za vraždu na 99 let. Mnoho Američanů však čtyři roky po atentátu na Kennedyho nevěřilo, že to byl skutečný důvod vraždy nejmladšího nositele Nobelovy ceny míru.

Z motelu Lorraine se díky financím od místních obyvatel stalo Národní muzeum lidských práv. Pokoje 306 a 308, ve kterých Martin Luther King často pobýval, zůstaly zachovány v původní podobě, stejně jako venkovní vzhled budovy.

7. Grigorij Jefimovič Rasputin - Jusupovský palác v Petrohradě, Rusko

Elegantní žlutý Jusupovský palác tyčící se na nábřeží řeky Mojky patřil jedné z nejbohatších ruských rodin. Jejich syn Felix se snad u Rasputina, o kterém se věřilo, že má léčitelské schopnosti, pokoušel vyléčit z homosexuality. V prosinci 1916 se rozhodli zabít Rasputina, který podle něj a jeho kompliců ohrožoval stabilitu válkou zmítaného carského Ruska a hlavně jejich vliv na carskou rodinu.

Jusupovský palác, Petrohrad (Rusko)

Kníže Jusupov pozval Rasputina do suterénu svého domu a tam mu podal koláče a víno, které bylo otrávené. Na Rasputina však kyanid nepůsobil. Tak ho Jusupov s komplici čtyřikrát střelili a hodili do Něvy. Podle lékařské zprávy však zemřel na utonutí.

Jusupovský palác je turistům přístupný jen s průvodcem, k vidění jsou nádherně zdobené pokoje bohaté knížecí rodiny. O legendárním prostopášníkovi Rasputinovi, který si hrál na chudého kněze, se tam nejen vypráví, ale je mu věnována i výstava.

8. Arcivévoda Franz Ferdinand - Sarajevo v Bosně a Hercegovině

Atentát na následníka rakousko-uherského trůnu a jeho manželku Sofii se v červnu 1914 odehrál u Latinského mostu v centru Sarajeva. Je to zdejší nejslavnější a nejvýznamnější most, dostal se dokonce do znaku a na vlajku města.

Latinský most v Sarajevu

Místo, odkud střílel atentátník Gavrilo Princip, je na jednom z domů označeno malou deskou. Za dob Jugoslávie se dokonce most po Principovi jmenoval, původní název Latinska čuprija se mu vrátil po osamostatnění Bosny a Hercegoviny. "Ta boční ulice u řeky Miljacky je tak malá, že Princip stál od auta s Ferdinandem jen pár metrů," popisuje Neno Novakovič ze sarajevské turistické agentury. Na rohu kousek od atentátu je Muzeum Sarajeva věnované událostem z let 1878-1918.

Sarajevo je překrásné město, kde se potkávají tři náboženství. Jen kousek od sebe se v centru nacházejí pravoslavný kostel, katolický kostel, mešita i synagoga.

9. svatý Tomáš Becket - katedrála v Canterbury, Anglie

Do nejstaršího a nejdůležitějšího svatostánku anglikánské církve směřují nejen poutníci, ale i milovníci architektury. Katedrála má nádherná mozaiková okna, románskou krytou a gotický chór z 12. století. Roku 1170 tu byl zavražděn arcibiskup Thomas Becket.

Canterburská katedrála, Kent (Velká Británie)

Dřív býval velkým přítelem krále Jindřicha II., ale s přátelstvím byl konec, když arcibiskup vyloučil z církve tři biskupy, kteří korunovali králova syna. Tím porušili korunovační privilegium. Králův výbuch hněvu si čtyři jeho rytíři vysvětlili jako přání arcibiskupa zabít. I když byl Becket varován, odmítl zatarasit vstupní dveře katedrály se slovy "do chrámu Páně by neměl být odepřen přístup žádnému člověku". Uvnitř kostela jej rytíři zabili mečem.

Dnes by to v Canterburské katedrále svatý Tomáš nepoznal. V 15. století prošla přestavbou, ale severozápadní část se spirálovým schodištěm pochází z románského období. Za svou mučednickou smrt byl arcibiskup z Canterbury prohlášen za svatého.

10. Lev Davidovič Trockij - Dům na Rio Churubusco v Mexiko City

Po Leninově boku to byl právě Trockij, kdo stál u vzniku bolševického státu v Rusku. Brilantní řečník a spisovatel byl jedním z hlavních představitelů Velké říjnové socialistické revoluce v roce 1917. A byl to právě on, kdo ve skutečnosti dobyl bolševikům moc. Vytvořil Rudou armádu a zvítězil v občanské válce. Jenže když Lenin v roce 1924 zemřel, byl to se Stalinem boj kdo z koho. A Stalin vyhrál.

Muzeum Lva Trockého, Mexico City (Mexiko)

Trockij byl vyhnán z Ruska, nejdřív se usadil v Turecku a pak v Mexiku. Tam ho našel Stalinem vyslaný vrah. Trockého zabil horolezeckým cepínem. Dům na malebném předměstí Coyoacán, kde se to v srpnu 1940 stalo, byl zrekonstruován v roce 1990 k příležitosti 50. výročí atentátu a je v něm muzeum.

Mimochodem, s přicestováním do Mexika manželům Trockým pomohl Diego Rivera, později manžel malířky Fridy Kahlo. Ta prý byla Trockého vášnivou milenkou, spojoval je zájem o komunismus. Trockij v její domácnosti dokonce dočasně bydlel. Na zahradě vily je Trockého hrob.