Místa, která byste měli v Řecku vidět

Pár tipů, co v Řecku vidět

ATÉNY

Kolébka demokracie, filozofie, tragédie, komedie. Kolébka evropské civilizace. Město památek a trosek. Za těmi prvními je nejlépe vyrazit do muzeí: do Národního archeologického muzea, do sbírek kykladského či byzantského umění, do příjemného muzea Benaki.

Trosky shlížejí na návštěvníky všude - na Akropoli, na Agoře, na starověkém hřbitově Kerameikos i u věže Větrů na někdejším římském fóru. A když je toho moc, stačí vyrazit na procházku po uličkách Pláky pod Akropolí, kde se okolo drobných byzantských kostelíků rozvalují aténské kočky a psi.

METEORA

Už tisíc let lákají pískovcové "věže" Metéory mnichy a vůbec hledače klidu a tichého rozjímání. V pitoreskním "lese skal" vypadají lidské stavby často jen jako drobné čepičky na velkých dílech přírody.

Za pozornost stojí zejména kláštery Mégalo Metéoro a Varlaam - a spolu s nimi celá ta podivná krajina, v níž je dávní mniši před staletími jen obtížně zbudovali.





OLYMPIA

Trosky v jarním moři květů připomínají slávu olympijské svatyně, která se díky sportovním hrám stala symbolem jednoty dávného Řecka. Zbývají však už jen trosky: z Diova chrámu, v němž se kdysi skrýval jeden z divů světa, zlatá socha Dia Olympského. Z palaistry, kde už před tisíciletími trénovali zápasníci a boxeři. Ze stadionu, kde už kdysi dávno fandily desetitisíce diváků proslulým běžcům, vrhačům oštěpů a vozatajům.

RHODOS

Ostrov růží u maloasijského pobřeží láká svým mírným klimatem i květinovými zahradami. Rhodos však nebyl vždy jen zahradou - byl také ostrovem otrokářů a rhodských rytířů, kteří jej téměř sto let hájili proti náporu Turků. Mohutné hradby a řádové stavby patří k turistickým lákadlům ostrova - vedle jeho přírody a moře.

MYKÉNY

Homérovi hrdinové, králové a bojovníci trojské války, možná nikdy nežili. Ale jejich Mykény existují a dodnes fascinují svými obřími kamennými díly. Stačí vkročit pod kupoli Atreovy "pokladnice", kde se v šeru vysoko nad hlavou vznášejí obří balvany, z nichž je vystavěna její majestátní kupole.

Stačí projít kolem "kyklopských" zdí přes čtvercovou hradní bránu s plastikou lvů a odsud vyrazit nahoru k troskám paláce nebo odbočit ke kruhu kamenů, v němž byli kdysi pohřbíváni nejmocnější králové Mykén. A pak člověk aspoň trochu pochopí, čím kamenné město a jeho osudy tak působily na dávné básníky.

DELFY

Kdysi tu stával omfalos, střed a osa světa. Tehdy patřily Delfy bohyni Géi, Matce Zemi. Pak přišel Apollón - bůh slunce, umění a věšteb. S ním začal věk poutí za věštbami Pýthií, které v oblaku omamných par věštily osudy lidí i říší. Tehdy tu vznikla Apollónova svatyně, Posvátná cesta lemovaná pokladnicemi řeckých měst a divadlo, z nějž je skvělý výhled do okolní krajiny, která se utápí v moři olivových hájů.