Místa, kde si prohlédnete plakáty, obrazy a vitráže Alfonse Muchy

Alfons Mucha, rodák z jihomoravských Ivančic, prý odmalička okolí překvapoval svým talentem, ale nikdy ho nenapadlo, že by mohl být malířem. Od roku 1879, kdy odešel do Vídně jako malíř divadelních dekorací v Ringtheatru, však jeho hvězda nezadržitelně stoupala.

Vzpomínky na Paříž

Plakát, který Muchu proslavil, vytvořil roku roku 1894 pro pařížské divadlo Renaissance a herečku Sarah Bernhardtovou.

Dnes by se na Alfonse Muchu možná vzpomínalo jako na jednoho z mnoha umělců českého původu, kteří na přelomu 19. a 20. století žili v Paříži, nebýt roku 1894. Mucha tehdy vytvořil plakát pro divadlo Renaissance a představení Gismondy s herečkou Sarah Bernhardtovou. Zatímco tiskař se Muchova nekonvenčního stylu bál, herečce se mimořádně zalíbil a s malířem vzápětí uzavřela šestiletou exkluzivní smlouvu.

U Pařížanů měl plakát dokonce takový úspěch, že někteří sběratelé podpláceli lepiče, aby jim plakát přenechali, anebo jej v noci žiletkou vyřezávali z návěstních tabulí. Slavnou plakátovou tvorbu Alfonse Muchy a také díla z pozdějšího období můžete vidět v Praze, a to v nevelkém Mucha Museu v Kaunickém paláci v Panské ulici anebo v Galerii GOAP na Staroměstském náměstí.

V Galerii GOAP na Staroměstském náměstí v Praze uvidíte slavná Muchova díla i jeho návrhy poštovních známek a bankovek.

Tady je vystaveno přes tři sta exponátů, a to včetně poštovních známek, bankovek a pohlednic, které Mucha navrhl po vyhlášení samostatného Československa v roce 1918. Souhrnně vám Muchovo dílo představí také expozice v rodných Ivančicích.

Slovanská epopej

Během pobytu v Americe, kdy Mucha působil na akademiích v New Yorku, Chicagu a Filadelfii, se zrodila myšlenka Slovanské epopeje. Realizoval ji však až po roce 1910 a po návratu do Čech. Malířovým domovem se od roku 1912 až do roku 1928 stalo východní křídlo zámku Zbiroh a jako ateliér pro obří plátna posloužil velký zámecký sál.

Při prohlídce navštívíte nejenom tyto prostory, ale v malé galerii zámeckého šenku je k vidění také výstava soukromých fotografií, které Alfons Mucha vytvořil během svého pobytu. Část snímků se stala předlohou pro jednotlivé obrazy.

První obraz Slovanské epopeje Slované v pravlasti zobrazuje naše předky, skrývající se před nájezdníky.

Samotnou Slovanskou epopej můžete vidět ve Veletržním paláci v Praze, kde ji také umělec poprvé představil pražské veřejnosti, a to na podzim roku 1928 u příležitosti oslav deseti let samostatnosti československého státu. S návštěvou si pospěšte, kolekce dvaceti pláten bude vystavena jen do konce roku 2016, pak vyrazí na dvouleté turné po Asii. Domů by se obrazy měly vrátit až v roce 2018.

Kde můžete vidět Muchova další díla?

Po návratu do Čech se Alfons Mucha nevěnoval jen Slovanské epopeji. Podílel se také na výzdobě Obecního domu a pro katedrálu sv. Víta navrhl vitráž, inspirovanou počátky křesťanství v Čechách.

Jedním z nejkrásnějších a nejméně známých Muchových děl je okno kaple v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Oslnivě barevnou malbu na skle a zároveň jeden z nejvyhledávanějších artefaktů Pražského hradu si prohlédnete v Nové arcibiskupské kapli, kde jsou uloženy ostatky pražských arcibiskupů 20. století. Alfons Mucha zemřel v roce 1939 záhy po vpádu Němců do Československa a jeho hrob najdete na vyšehradském hřbitově.