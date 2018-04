Mission Beach - za krásami australského ráje

V této vegetaci také žije vzácný, letu neschopný pták podobný pštrosu, který se jmenuje Cassowary (česky nazývaný kasuár). Nedokáže sice létat, ale je výborným plavcem. Má silné končetiny s drápy, přizpůsobené k hledání potravy, kterou jsou většinou plody nalezené na zemi, ale i drobné mrtvé ptactvo. Průměrná velikost Cassowary je 1,75 m. Samičky jsou dominantnejší a také více zbarvené.

Na hospodářsky upravených políčkách se výborně daří cukrové třtině a banánům. Takových plantáží je tu nĕkolik a zcela dobře zapadají do rázu zdejší krajiny.

Možná také proto, že jsem se do těchto míst dostala až v březnu, tedy mimo sezónu, cítila jsem se jako na pustém ostrovĕ. Malý backpacker nebyl ani do poloviny obsazen a kromĕ obřích žab, motýlů a jiných podivných zvířat jsem nevídala ani místní obyvatele.



Každý den se vyšplhaly teploty nad 26°C a vlhkost vzduchu byla okolo 90%. (Doporučuji srovnávat se skleníkem.) Tričko se přilepilo během pár vteřin na tělo, pocit ranní svěžosti byl tentam, účes predstavoval nepovedenou trvalou a svačina dostávala zvláštní konzistenci. A přesto všechno to byl ráj! Ráj pro toho, kdo nepřiletěl do Austrálie za kulturnĕ upraveným kontinentem, ale za poznáním přírodních krás a všeho, co k tomu patří.



Jen pár kilometrů od Mission Beach se nachází nádherný ostrov Dunk Island, který umožňuje báječné šnorchlování a potápĕní. V tĕchto místech je také Great Barrier Reef nejblíže k pevnině, a to necelých 5 kilometrů. Onen Velký koralový útes je starý až několik miliónu let.



Vzhlížím vzhůru a kochám se kýčovitými barvami tónovanými sluncem, při kterém se obloha mĕní od žluta přes oranžovou až k temně fialové. Samotný západ netrvá ani pár minut. Než jsem se z té krásy vůbec dokázala vzpamatovat, schovalo se sluníčko za kopcem a zůstalo už jen sytě zbarvené nebe. Byla to úchvatná podívaná.



Čekala mĕ tůra pralesem, kterou jsem přes noc pečlivě plánovala. Vydala jsem se na ní s kamarádem, který mě 2 týdny při mých cestách po Austrálii doprovázel. Vody jsme s sebou ze začátku táhli sice dost, ale jak to tak bývá, když začne docházet a musí se šetřit, dostane člověk žízeň o to vĕtší. Šlapali jsme nahoru a dolů, přes stoleté kmeny, spadlé liány, brouzdali jsme se potůčky, obcházeli průzračná jezírka a vysoké, husté porosty. Občas se z džungle linul tak silný tón (snad cikády?), až z toho doslova začínala bolet hlava. Napjatě jsem naslouchala i jiným zvukům, nevěděla jsem ale, k čemu je přiřadit. Všechno kolem vonělo exotickou flórou.

Po šesti hodinách byla „procházka“ u konce a následovalo osvěžující koupáni v korálovém moři, piknikování a nicnedělání na bĕlostné, písčité pláži. Myslím si, že Austrálie bez pikniku, je jako Austrálie bez Uluru. Sami Aussies (ózís) tráví většinu víkendů někde venku, kde grilují a poté na dece „baští“ onu povedenou dobrotu.

Při této příležitosti jsem si nasbírala na památku ještě několik mušliček a v hlavĕ mi procházely myšlenky, kterým smĕrem dál? Kam bude tentokráte mé další putování nejstarším, tajuplným australským kontinentem pokračovat....?