Miró a Dalí okupují Vídeň

Galerie Banky Austria Kunstforum sídlí v ulici Freyung 8, v 1. vídeňském obvodu. Vstupné je 120 šilinků, snížené 100 šilinků. Parkovat je možno v garážích Freyung. Informace na internetové adrese: www.kunstforum-wien.at. Výstava je otevřena denně od 10 do 19 hodin, ve středu do 21 hodin.

Galerie Palais Surreal sídlí v Paláci Pallavicini, na náměstí Josefsplatz 5,

v 1. vídeňském obvodu. Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin. Vstupné je 90, snížené 50 šilinků. Parkovat lze v ulici Kärtner Strasse 51.

Informace na internetové adrese: www.dali-wien.at.