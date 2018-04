Mionší - vzácný a nedostupný prales

Starostové obou obcí si přejí, aby prales lákal turisty. "Je o něj totiž zájem co celé zemi i v cizině. Mám často telefonáty, kde se mne lidé z celé republiky ptají, jestli je

možno prales vidět. Myslím, že by to pomohlo ekonomicky našim obcím," říká

starosta Horní Lomné Petr Marosz.

Do Mionší se v současnosti dostane jen málokdo. Žádost o vstup do pralesa povoluje až ministerstvo životního prostředí v Praze. Právě o změně tohoto postupu diskutoval ministr s obcemi, senátory a úředníky. Miloš Kužvart přitom řekl, že jeden z návrhů změny zákona počítá tím, že o povolení nebudou muset lidé žádat v

Praze, ale na Správě chráněné krajinné oblasti Beskydy v Rožnově pod Radhoštěm.

"Mohlo by to znamenat, že cesta bude snadnější a Mionší budou moci snáze

navštívit například studentské výpravy či cizinci," řekl starosta Dolní Lomné.

Vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy František Jaskula řekl, že není pro úplné zpřístupnění pralesa. "Právě kvůli neukázněným návštěvníkům a hromadám odpadků je prales uzavřen. Prales je svým charakterem ojedinělé a vzácné místo v zemi," řekl. František Jaskula řekl, že laického návštěvníka pralesa by možná prales zklamal. "To, co je tam vzácného pro přírodu, by takový běžný turista asi neocenil.

Mionší není žádný africký prales. Spíš starý les s mrtvými stromy," říká František

Jaskula. Starosta Dolní Lomné řekl, že názor ochranářů respektuje. "Jsou totiž ochotni mluvit o zřízení stezek okolo pralesa a na hřebenech. To by mohlo k nám lákat lidi také," řekl Viktor Sikora.

Ochranáři ale připomínají, že i přes přísný zákaz je Mionší často cílem turistů. "Desítky lidí se tam ročně vydají i přes hrozbu pokuty," řekl František Jaskula.V Mionší žije například vzácný druh puštíka, který žije v Česku už jen na

Šumavě. Mionší je také oázou klidu pro rysa, vlka a medvěda.