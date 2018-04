Minisvět v rakouském Klagenfurtu

Již asi 180 modelů známých historických nebo jinak významných staveb z celého světa si letos mohou prohlédnout návštěvníci Minimundusu v rakouském Klagenfurtu, hlavním městě Korutan. Areál o rozloze 26 tisíc metrů čtverečních leží na břehu jezera Wörthersee blízko rakousko-slovinských hranic. Loni v Minimundusu přibyla dosud nejvyšší stavba - 22 metrů vysoký model torontské věže CN-Tower. Originál v kanadském Torontu měří 553 metrů, což představuje dvojnásobek pařížské Eiffelovky. Může se pochlubit i dalšími světovými rekordy - nejvýše položenou rozhlednou (443 m) a nejvýše položenou otáčecí restaurací (350 m). Autor klagenfurtského modelu dodržel i takové detaily stavby jako například časový interval, v němž se pohybuje výtah na rozhlednu - jízda trvá jednu minutu, stejně jako v Torontu. Podle vlaječky u každého modelu poznáme, ze které země pochází originál. Česká republika je zastoupena modelem pražské Staroměstské radnice. Jinak zde najdeme například vatikánský chrám sv. Petra, šikmou věž v Pizze, americkou sochu Svobody, pařížskou Eiffelovku i Vítězný oblouk, athénský chrám Parthenón-Akropolis, pohádkový Neuswanstein, bavorský zámek Ludvíka II., Braniborskou bránu a mnoho dalších zajímavých staveb z Evropy i zámoří. Děti vždy spolehlivě upoutají vláčky, křižující celý areál, a modely zámořských lodí, vyplouvající z miniaturních přístavů. Zmenšený svět je stále v pohybu. Jezdí tu například wuppertalská visutá jednokolejná dráha Schwebebahn nad klikatou říčkou Wupper, točí se Vídeňské kolo, klape mlýn. Návštěva parkově upraveného areálu, vybaveného lavičkami a zahradní restaurací, bývá za pěkného počasí příjemnou odpočinkovou zastávkou turistů cestujících do Chorvatska, Itálie nebo jiných jižních oblastí, případně opačným směrem. Navíc mohou mít návštěvníci dobrý pocit, že přispěli na charitativní účely, neboť čistý výnos ze vstupného jde na konto rakouské společnosti Zachraňte dítě a slouží opuštěným a ohroženým dětem. Veřejnosti je tato turistická atrakce přístupná denně od dubna do poloviny října, a to v dubnu a říjnu 9-17 hodin, v květnu, červnu a září 9-18 hodin, v červenci a srpnu 8-19 hodin, navíc každou letní středu a sobotu až do 21 hodin.