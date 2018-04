Ministerstvo varuje před Pákistánem

Ministerstvo zahraničních věcí nabádalo ke zdrženlivosti občany, kteří hodlají cestovat po Afghánistánu a Pákistánu a nejbližším okolí. Žádost, aby věnovali přípravám cest do zahraničí maximální pozornost, směřuje ministerstvo zejména k těm, kteří se chtějí do kritických míst vypravit individuálně. Současně vyzvalo veřejnost, aby se nebála cestovat do jiných zemí islámského světa. "Mezi země, kde je islám dominantním náboženstvím, patří i standardní turistické cíle českých občanů, například Maroko, Tunisko a Egypt. Cestování do těchto zemí s sebou evidentní zvýšené riziko nenese," uvedl mluvčí ministerstva Aleš Pospíšil.