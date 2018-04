V hamburském Miniatur Wunderlandu máte celý svět u nohou

DOPRAVA

Z Prahy jezdí do Hamburku denně tři přímé vlaky a další s přestupem v Berlíně, cesta zabere 7 hodin a stojí od 39 eur. Pozor, vyplatí se porovnat weby www.db.de i www.cd.cz), jelikož cena za tentýž spoj se může lišit až o tisíce korun, navíc český web akceptuje dítě zdarma jen do 5 let, zatímco německý až do 14 let! Let z Prahy do Hamburku trvá 60 až 90 minut, na www.csa.cz prodávají jeden směr od 1 600 Kč, na www.germanwings.com od 40 eur, v letadle platíte i za děti. Denní karta na MHD v Hamburku stojí 5,90 eura, Wunderland je u stanice metra Baumwall (Kehrwieder 4), vstupné činí 12 eur, pro děti nad 1 metr výšky 6 eur.

UBYTOVÁNÍ

Je třeba řešit co nejdřív, ceny s blížícím se datem rostou a výběr řídne. Poblíž nádraží Altona, konečné stanice vlaků z Česka, lze dostat v předstihu dvoulůžkový pokoj i s koupelnou od 50 eur v čistém a klidném hostelu Meininger (www.meininger-hotels.com), dítě zde spí zdarma až do 5 let.

WEB

www.miniatur-wunderland.de

www.hamburg-travel.com