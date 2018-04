Mince turistů udělaly z Itala boháče

Turisté, kteří vhazují do slavné římské fontány di Trevi mince pro štěstí, jistě netuší, že pomáhají k bohatství jednomu mazanému Italovi. Šestkrát týdne totiž za úsvitu do fontány hupne Roberto Cercerella a nadílku od turistů z celého světa posbírá. Napsal to deník Corriere della sera s tím, že Ital si denně přijde na zhruba 500 eur (15 tisíc korun).