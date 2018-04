Milujete Řecko a opuštěné pláže? Jeďte na Sámos

Kromě samotného vína stojí za návštěvu také vinice. Víno se na Sámu pěstuje v relativně velkých nadmořských výškách (zhruba od 500 metrů výše). Tím je zaručeno, že i na horkém Sámosu zraje víno v příjemném klimatu, který umožňuje bobulím pojmout všechny úžasné chutě a vůně okolní přírody.

Všude můžete ochutnat i typické studené frappé a řeckou kávu (kafé elenikos). Právě řecká káva je zcela symptomatickým nápojem pro tuto oblast. Stejný nápoj se jen pár kilometrů dál nazývá tureckou kávou a na Kypru zase kyperskou. Způsob přípravy by měl být ale pořád stejný. Do džezvy dáte studenou vodu a do ní kávu, případně osladíte. Místní tvrdí, že pravá řecká káva musí být velmi sladká, řecky je označována glyko.

Opravdu ortodoxní pijáci kávy tvrdí, že správnou řeckou kávu lze připravit pouze v horkém písku. S tím se ale už dnes setkáte spíše na Kypru. V každém případě, kvalitní řecká káva by měla být nejen lahodná a silná, ale do hrnečku by se mělo dostat jen malé množství sedliny.

Jen "kávová" rada na závěr - nežádejte v Řecku kávu tureckou - nesetkalo by se to s velkým pochopením, vzájemná animosita obou národů je hluboko zakořeněná.

Pokud budete mít po kávě chuť na něco ostřejšího, můžete sáhnout po typickém ouzu, které je smíchané s vodou a ledem překvapivě osvěžující. Ovšem ani grappa z produkce místních farmářů příliš nezaostává, ba naopak.