Milovníci cyklistiky projedou Vysočinu. Navštíví i říši skřítka

6:41 , aktualizováno 6:41

První etapa akce Křížem krážem Vysočinou na kole odstartuje v pátek. Na bicyklu se zájemci mohou vypravit z Jihlavy do Třeště a následně i do měst Pelhřimovska, do Třebíče a dalešického pivovaru. Cestou je čekají návštěvy i prohlídky památek.