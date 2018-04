Milovníci designu pozor, do Prahy se po šestnácté vrací Designblok

Užíváte si pohled na pěkné věci, zajímá vás móda, šperky i moderní bytový design? Pak se ve dnech 7. až 12. října rozhodně vydejte do Prahy. Koná se tam totiž již pošestnácté přehlídka toho nejlepšího, co může český i zahraniční design nabídnout. Designblok je zároveň vyvrcholením pražské části putovního festivalu Meet Czech Design, přibližujícího nápady a projekty českých designérů široké veřejnosti. Designblok se koná v pěti atraktivních pražských prostorách, které rozhodně stojí za návštěvu.



Vraťte se do dětství v Superstudiu Hra

Základní téma letošního ročníku se promítlo především do expozice Superstudia Hra, které se nachází v budově někdejší základní školy na ulici Mikulandská. Na hlavní výstavě Designbloku se podíleli kromě hlavních kurátorů přehlídky Jiřího Macka a Jany Zielinski také zástupci z Polska a Rakouska.

Expozice je určena nejen dětem, ale všem, kteří si nezapomněli hrát. Navštívit tak můžete stromovou kavárnu Vitra, lezeckou stěnu Rijada, tělocvičnu Nike či interaktivní dílnu pro kutily. Součástí expozic Superstudia Hra je 1. Salón amatérského designu, tedy prostor pro amatérské návrháře a výrobce. V celé budově jsou nainstalovány expozice třicítky vystavovatelů, takže na své si rozhodně přijde každý.

Moderní design a secesní architektura v Superstudiu Evropa

Secesní budova hotelu Evropa na Václavském náměstí se stane dějištěm hlavní výstavy nábytku, svítidel a doplňků letošního Designbloku. Celkem padesátku českých i zahraničních prezentací můžete obdivovat v historických prostorách, v nichž vystavovatelé dostali jedinečnou možnost pracovat s kontrastem moderního designu a historických interiérů. Ty si díky této výstavě budete moci ještě jednou prohlédnout před očekávanou rozsáhlou rekonstrukcí. V opuštěných pokojích si prohlédnete například instalace značek Preciosa, Samsung, Ravak, ale i Ikea, Tom Dixon či Artemide.



Openstudio v domě u Minuty - prostor pro setkání s designéry

Vzácný, sgrafity zdobený renesanční dům U Minuty na Staroměstském náměstí můžete navštívit v rámci Openstudia. Vystavovat tam budou designéři, designérská studia, školy i média z České republiky, Polska, Slovenska, Rakouska, Německa, Anglie, Belgie, Švédska i Norska. Součástí expozic bude výstava Diploma Selection s osmdesátkou absolventských prací vybraných z celé Evropy.

Probíhat zde budou také prezentace designových škol jako součást instalace Designblok Talent Card, na něm budete moci potkat řadu mladých talentů. K vidění budou především prototypy, bytové doplňky, sklo, porcelán, nábytek, móda i šperky. Většinu vystavených exponátů si budete moci zakoupit přímo od designérů.

Součástí staroměstského Openstudia bude i designový pokoj, tedy prostor, kde budou moci svůj um předvést designoví blogeři. Ti dostanou mít jeden den na to, aby prošli prezentace v Superstudiu Evropa, vybrali nejlepší kousky a 7. října z nich vytvořili vlastní designový návrh. Stejně jako obě superstudia, i dům U Minuty bude návštěvníkům otevřen od úterý do soboty v časech od 10 do 21 hodin. Poslední den Designbloku, v neděli 12. října, se brány výstavních prostor zavřou v 19 hodin.

Skleněného robota uvidíte v Art House

Colloredo-Mansfeldský palác u Karlova mostu se na týden promění v Art House, kde budou vystaveny projekty na pomezí umění a designu. Holandský designér Ineke Hans zde představí svou muchomůrkovou kolekci skla pro českého výrobce Křehký, Eva Eisler zase předvede návrhy svítidel pro firmu Preciosa.

Působivé interiéry Colloredo-Mansfeldského paláce se promění na Art House

Dále uvidíte v krásně zdobeném barokním paláci skleněného robota od Jakuba Berdycha či aktuální kolekci šperků designéra Gijs Bakkera. Těšit se můžete také na nedělní aukci antikvit 20. století.



Fashion Stage představí módu z dílen uměleckých škol

V netradičním prostředí se uskuteční módní přehlídky letošního Designbloku. Designové kusy oděvů předvedou modelky v kostele sv. Šimona a Judy od pátku do neděle 12. října. Svatostánek, postavený v barokním slohu, totiž slouží v současnosti jako koncertní síň. A módní koncert jistě předvedou už v pátek návrháři Hana Zárubová, Monika Drápalová a Pavel Brejcha.

Kostel sv. Šimona a Judy slouží v současné době jako svatostánek kultury

V sobotu od 13 hodin dostanou šanci v rámci Designblok Talent Card Lenka Vacková a Renata Dračková. O hodinu později předvede svůj pohled na módu studio Narnish, které obdrželo ELLE Talent Card. Od 15 do 18 hodin potom vystoupí se svými módními kousky studenti českých uměleckých škol z Prahy a Plzně, na něž navážou práce mladých talentů vybraných v rámci Diploma Selection. Od 21 hodin potom vystoupí na molo modelky v návrzích Čechů Lukáše Spilky a Štěpána Růžičky. Oděvní show zakončí od 22 hodin Lena Lumesky z Belgie.