Milióny účastníků se chystají na slavnost

19:12 , aktualizováno 19:12

Miliónové davy začnou o víkendu proudit do severoindického města Iláhábádu, kde 9. ledna začne tradiční hinduistický svátek zvaný Kumbh mélá. Potrvá sedm týdnů a očekává se, že 22. února, v "den nového měsíce", se na soutoku tří řek Gangy, Jamuny a mytologické podzemní řeky Sarasvatí shromáždí asi 30 miliónů lidí, což by mělo být největší množství v historii. Kumbh mélá se odehrává v této podobě každých dvanáct let, kdy jsou v nejpříznivějším postavení Jupiter, Měsíc i Slunce. V roce 1989 se na posvátném místě sešlo podle Guinnessovy knihy rekordů 15 miliónů lidí. Akce je letos o to důležitější, že letošní seřazení planet sluneční soustavy se bude opakovat až za 144 let.