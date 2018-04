Milešovka: rekordmanka Českého středohoří

Rady do batohu Jak se tam dostat

Pokud pojedete z Prahy, odbočíte ze silnice č. E55 dva kilometry před obcí Bořislav doleva směrem do obce Bílka. Obcí projedete až na úpatí Milešovky k dolní stanici nákladní lanovky. Tady necháte auto a po červené značce se vydáte nahoru. Nejbližší železniční stanice leží v obci Bořislav (4,5 km), resp. Chotiměř (5km). Rozhledna

Celoročně otevřeno - od března do října v době 10.30-17.00, od listopadu do února v době 11.30-17.00.

Vstupné: dospělí 10 Kč, rodinné 15 Kč, školní skupiny 3 Kč/dítě. Pro větší skupiny možnost vlastivědného výkladu, či prohlídky observatoře (po předchozí rezervaci). Bližší informace o provozním řádu rozhledny a možnostech sjednání odborného výkladu naleznete na stránkách Obecně prospěšné společnosti Milešovka www.sweb.cz/milesovka Občerstvení

O víkendech je na vrcholu otevřený kiosek s prodejem potravin, nápojů a suvenýrů.