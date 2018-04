Milašku, jak se maš, volali na nás v egyptském Dahabu

Za noční výlet na Mojžíšovu horu dáte například jedno odpoledne u hotelového bazénu usměvavému Egypťanovi do ruky 50 dolarů za osobu. Za dva dny pak v noci na recepci napjatě čekáte, zda se stane, co slíbil. Každopádně nám to vyšlo a svítání na Mojžíšově hoře jsme viděli. Co jsme ale nečekali? Že se pro docela náročný výšlap od kláštera svaté Kateřiny s převýšením 700 metrů večer co večer rozhodne asi tolik lidí, kolik jich u nás chodí do Prčic.

Ztemnělou chladnou nocí se z nás, co jsme na cestu vyfasovali baterky, vinul po skalnaté hoře celý had. Zatímco ostatní šli, naše skupinka z Dahabu skoro běžela, v čele s drobným, šlachovitým beduínem s vysušenými rysy v obličeji.

Pod vrchol jsme dorazili po dvou a půl hodinách v půl čtvrté ráno jako první. Teplota na nule, my jen v mikinách a větrovkách. Do východu zbývaly víc než dvě hodiny. Nešlo se neschovat v beduínském stanu a nedat si za 10 liber teplý čaj v plastovém kelímku a za 20 si půjčit evidentně nikdy nepranou, páchnoucí deku na zahřátí. A pokud si potřebujete odskočit? Na skále je ve 2 000 metrech budka s keramickým záchodem, vstupné dva dolary (11 egyptských liber, cca 45 korun). Takže průjem by se vám na Mojžíšově hoře docela prodražil.

Našeho "Šerpu" jsme ocenili až ve chvíli, kdy nahoru za námi došplhal celý had. Zabrali jsme totiž díky průvodci ta nejlepší místa na skále, ačkoliv jsme na nich mrzli už hodinu před samotným východem slunce. Nakonec - Mojžíš tam strávil celých 40 dní, než sepsal Boží přikázání.