Miami: město, kde odhodíte zábrany

Pamatujete na seriál Miami Vice? Hezounek Don Johnson se tu jako detektiv Sonny Crockett proháněl v oblecích pastelových barev po nablýskaných bulvárech, honil zločince a sváděl krásné ženy. A přesně takové je Miami. Divoké a stylové město, kde se nikdy nebudete nudit.

Jakmile se setmí, ulice se zaplní lidmi oblečenými podle poslední módy a provoní je notoricky známé parfémy. Nezáleží ani na věku, ani na společenském postavení. Na večeři nebo do klubu vyráží v Miami skoro každý. A pořádně se na to připravuje.

Málokdy potkáte někoho v ošoupaných džínsech a vytahané mikině. Většina mužů tu nosí tmavé společenské kalhoty a košili, ženy často volí krátké šaty. Vysoké podpatky jsou společenskou nezbytností. Pokud vás napadne vyrazit do klubu nebo lepší restaurace v žabkách, můžete se s večerní zábavou rovnou rozloučit. Ochranka u vchodu vás dovnitř nepustí.

Ráj milovníků života

Vychytali jste správné oblečení? Pak se můžete těšit na vyhlášené kluby a stylové lounge restaurace, kde noční život kypí až do svítání. Na své si zde přijdou hlavně milovníci kubánských rytmů, salsy a merengy. V Miami totiž žije velmi početná latinskoamerická komunita. Mezi nejlepší kluby patří LIV, Cameo, Mansion nebo celebritami oblíbený Mynt Lounge.

Do Miami se rozhodně nejezdí odpočívat, sem proudí davy za zábavou. A jestliže se o Floridě říká, že je státem důchodců, pak Miami se této škatulce úspěšně vzpírá. Chce být rájem pro požitkáře všeho věku a daří se to. Umělce a lidi, kteří si umí užívat života, tady potkáte úplně všude.

Miami

Malé butikové hotely

V Miami milují Art Deco. V tomto dekorativním stylu z 20. a 30. let minulého století najdete obchody, kavárny, kanceláře, kluby i divadla. V oblasti Miami Beach je snad ta největší koncentrace Art Deco architektury na světě. Člověk má někdy až pocit, jako by se na chvilku ocitl ve světě panenky Barbie. Všechno je neonově barevné, zářivé a lehce kýčovité. Známý floridský architekt Morris Lapidus, který projektoval desítky hotelů na pobřeží, to popsal takto: „Proč byste si, když milujete zmrzlinu, dávali jen jeden kopeček? Dejte si jich co nejvíc. Chci, aby sem lidé přišli a posadili se z toho na zadek.“

V podobném duchu jsou zařízeny i stovky malých hotýlků. Pokoje jsou sice miniaturní a bez balkonu, ale většina hotelů má skvěle vybavené zahrady. V nich můžete najít cokoliv od obrovské vířivky s navoněnou vodou až po křesla ve stylu Ludvíka XIV. Připadáte si jako v kolorovaném filmu z třicátých let, ale atmosféra vás strhne natolik, že se vám to začne líbit.

Spousta klubů jede nonstop, rušno je v nich hlavně po setmění. Všechno, včetně kancelářských budov, v Miami hýří barvami.

Jedeme na aligátory!

Opusťme ale na chvíli pitoreskní město s jeho plážemi a dopřejme si trochu opravdové přírody. Místní jsou velmi hrdí na národní park Everglades, o kterém jsou schopní mluvit celé hodiny. A není divu. Většinu obrovské přírodní rezervace v jižní části Floridy tvoří mokřady a bažiny, kde žijí aligátoři, želvy a desítky různých druhů ptáků a ryb. Vodními kanály se projíždí na vznášedlech, která se pohybují i sedmdesátikilometrovou rychlostí. Ale nebojte, když pojedete kolem aligátorů, kapitán přibrzdí, abyste si predátory mohli prohlédnout hezky zblízka.

Po projížďce se zajeďte ještě podívat do mangrovníkového lesa. Je největší na západní polokouli a roste v něm prý přes tisíc druhů rostlin. Ale pozor, nesmíte si odsud nic odnést. Američané si své přírodní bohatství pečlivě hlídají a pokuty za nedodržení pravidel bývají astronomicky vysoké.

Národní park Everglades je proslulý početnou populací aligátorů. Národní park Everglades je proslulý početnou populací aligátorů.

Jak se dostat z Miami do Everglades? Můžete si půjčit auto v některé z místních půjčoven (doporučujeme dopředu si online rezervovat auto u Car Trawler) a dojet do parku po vlastní ose. Nebo si zaplatíte výlet v hotelu či v některé cestovní kanceláři, které jsou na každém kroku. Autobus vás pohodlně vyzvedne u hotelu a pak zase vrátí zpátky.

Pokud vám zbude nějaký čas, udělejte si výlet také na nejjižnější ostrov Floridy Key West, kde jsou ty nejhezčí pláže. A kolik budete na Miami a okolí potřebovat času? Minimálně 14 dní, ale tady rozhodně platí, že čím více, tím lépe.

Může se hodit Zpáteční letenka z Prahy do Miami se pohybuje kolem 18 tisíc korun . Obvykle cestujete s jedním přestupem v Curychu, Londýně nebo v Paříži. Pokud budete plánovat cestu hodně dopředu a nevadí vám dlouhé čekání na další letadlo, můžete se dostat i na částku kolem 13 tisíc .

Doporučujeme sledovat servery akcniletenky.cz, skycanner.cz nebo levneletenky.cz.

Ideální doba na návštěvu Miami je od listopadu do dubna . V květnu totiž začíná sezona hurikánů, která trvá až do října.

Na Miami najdete spoustu vyhlášených pláží. Na South a Miami Beach si budete připadat jako v seriálu Pobřežní hlídka. (Pokud si ráno přivstanete, uvidíte i rozcvičku plavčíků.) Kolem je spousta barů, kaváren a restaurací. Pokud si ale chcete užít trochu klidu, vydejte se na Virginia Key Beach, kde si dokonale vychutnáte přímořskou atmosféru.