Mezinárodní letiště rozšiřují servis, aerolinie nezůstávají pozadu

Počet lidí, kteří využívají leteckou dopravu stále roste, navzdory haváriím letadel i obsáhlým úvahám médií o posilování strachu z létání. V letošním roce přesáhly počty cestujících odhadovaná čísla. V současnosti přepravuje cestující na čtrnáct tisíc letadel. Za patnáct let to má být 26 tisíc. Aby se udržela alespoň na stávající úrovni úroveň služeb a komfortu na letištích, musí většina z nich v tomto období počítat s rekonstrukcemi a rozšiřováním. Vysoká konkurence mezi leteckými společnostmi především v kategorii první třídy a business class - také vede k posilování možností, které cestující v této kategorii mají nejen v letadlech, ale i na letištích. Jen několik příkladů z poslední doby: mezinárodní letiště Charlese de Gaulla v Paříži má být do roku 2010 výrazně rozšířeno. Už v příštím roce má přibýt další přistávací dráha. Vedení letiště ve Washingtonu D.C. rozhodlo, že v blízké budoucnosti mají být takzvané Mobile Lounges, autobusy pendlující mezi jednotlivými terminály, nahrazeny speciální podzemní drahou. Nový mezinárodní terminál, který bude moci současně přijmout 23 letadel, staví také v dallaském Forth Worthu. Co se týče nových nabídek pro pasažéry, v Pittsbughu vybudovali v podzemí letištní haly speciální fitnesscentrum sportovní oblečení si lze za mírnou sumu vypůjčit. Marhaba Lounge se jmenuje nová část mezinárodního letiště v Dubaji. Atraktivní prostory v arabském designu jsou určeny nejen cestujícím prvních tříd, ale všem, kteří se na dubajské letiště dostanou. Všechny velké společnosti v současnosti také uvažují o povolení práce na laptopech během letu. Dosud bylo na většině linek použití počítačů se zabudovanými zařízení pro CD-ROM zakázáno. Německá Lufthansa, British Airways a Air France patří mezi první, kdo je povolil - samozřejmě s výjimkou startu a přistání - v odděleních pro pasažéry první třídy a business class. Nadále jsou zakázány mobilní telefony, bez-drátové myši, přehrávač minidisků, tiskárny, vypalovače CD-ROM, dálkové ovládání a vysílačky.