Mezinárodní festival outdoorových filmů 2016: na co se můžete těšit?

Mezinárodní festival outdoorových filmů začne tradičně v Ostravě, ale od 7. října do 10. prosince procestuje více než padesát měst Česka a Slovenska. Někde se zastaví na několik dní, jinde jen na jediný večer. Právě Ostrava bude jediným městem, kde letos můžete vidět všechny festivalové filmy.

Letošní úroda nabízí 98 snímků

Festival má čtyři soutěžní kategorie. Jedna se věnuje dobrodružným a extrémním sportům v přírodě, druhá zahrnuje horolezecké a horské filmy, třetí patří vodním sportům a čtvrtá cestopisům. Letos se můžete těšit na devadesát osm snímků z jednadvaceti zemí světa, které vás protáhnou doslova všemi kouty naší planety.

Festivalové filmy vás zavedou doslova do všech koutů světa.

Předem se s nimi můžete seznámit na festivalovém webu; každý ze soutěžních filmů obsahuje krátký popis a několik fotek, u řady z nich nechybí trailer. Těšit se můžete například na film Suri, v němž neznámá africká řeka zavede slovenské filmaře v čele s Pavlem Barabášem k unikátnímu přírodnímu kmenu Suri, který bojuje o přežití. Z opačného konce světa je film Strana Udehe, mapující svět domorodých lidí z dálného východu Ruska.

Dokument One For The River: The Vjosa Story vypráví příběh o poslední přírodní řece v Evropě, reportáž Showdown At Horseshoe Hell vám představí hrdiny nejšílenější horolezecké akce světa a film 5 Peaks in One Day provází alpinistu Andrease Steindla na jeho cestě přes pět čtyřtisícových vrcholů od Zermattu po Saas Fee v čase 7 hodin 45 minut a 44 vteřin.

Výstavy a hosté

Už před oficiálním zahájením Mezinárodního festivalu outdoorových filmů bude v Domě knihy Knihcentra v Ostravě otevřena výstava fotografií Pavla Ševčíka, který roku 2011 pobýval jako lékař expedice na české vědecké stanici na ostrově James Ross v Antarktidě. Ve vestibulu Domu kultury města Ostravy bude od středy 5. října k vidění výstava Kamila Übelauera věnovaná norskému souostroví Lofoty. Obě akce potrvají do konce října.

Všechny festivalové filmy budou k vidění v Ostravě, a to v Domě kultury města Ostravy, v planetáriu a na dalších místech.

Samotný festivalový program se rozběhne v pátek 7. října v Domě kultury města Ostravy, od 19. října se však přesune do ostravského Planetária. Další ostravskou zastávkou bude od 2. do 4. listopadu kino Retrostar v Polance a nově i Kulturní dům v Ostravě-Michálkovicích, a to od 3. do 5. listopadu.

Také letos bude mít festival své osobnosti; patří mezi ně například Pavol Rajtár, nestor horských vůdců a protagonista extrémního lyžování a sportovního skialpinismu na Slovensku, či Richard Konkolski, světová legenda mořeplavectví. Hlavním hostem festivalu je Klára Kolouchová, která jako první Češka narozená a žijící v Česku zdolala v roce 2007 himálajský Mount Everest.

Kdy a kam se můžete vypravit?

Festivalové filmy vás zavedou doslova do všech koutů světa.

Nemá smysl vyjmenovávat všechna místa, kde se Mezinárodní festival outdoorových filmů na své pouti zastaví, ostatně precizně zpracovaný program najdete podobně jako profily jednotlivých filmů na internetových stránkách. Vypíchněme ovšem několik míst – například Boží Dar, nejvýše položené město ve střední Evropě, kam festival zamíří rovnou z Ostravy, Liberec, Plzeň či Kutnou Horu. Tradiční zastávkou bývá i kino Svět v Táboře, kde se letos bude promítat od 13. do 15. října, velmi bohatý program mívá festival ve Zlíně, v Opavě, v Děčíně a ve Frýdlantu nad Ostravicí.

Pestrý výběr filmů uvidí také diváci v Kongresovém centru BVV v Brně, kde se v neděli 6. listopadu outdoorové filmy prolnou s cestovatelským festivalem Kolem světa, a ve Spáleném Poříčí. Slavnostní zahájení zdejšího festivalového programu ve čtvrtek 24. listopadu v Hotelu Ve dvoře je spojené s rautem pro veřejnost, festivalový filmový program na zámku nabídne více než dvacet soutěžních snímků. Festival zakončí pětidenní programový blok v Praze v kině Lucerna, a to od pondělí 5. prosince do slavnostního zakončení v sobotu 10. prosince.