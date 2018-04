Mezinárodní den památek 2015: nahlédněte tam, kam to běžně nejde

Dubnovou akci „Brány památek dokořán“ přichystalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Zúčastněná města se touto akcí připojují k Mezinárodnímu dni památek a historických sídel 2015. Nabitý program přinese zejména víkend 18. až 19. dubna.

Zdarma do expozic pardubického muzea

Expozice hraček v pardubickém zámku

Východočeské muzeum v pardubickém zámku nabídne 18. dubna volný vstup do šesti stálých muzejních expozic – výstavu skla, pohlednic, zbraní, hraček, numismatiky a expozici přírody východního Polabí.



Mezi 13. a 18. hodinou bude zpřístupněná kaple Tří králů a v 15 hodin se uskuteční prohlídka protiatomového krytu v zámeckých valech. Na tu si však rezervujte místa!

Muzikálové melodie a katakomby v centru Klatov

Se slavnými muzikálovými melodiemi vystoupí v Klatovech zpěvák Marián Vojtko. Koncertovat bude na klatovské radnici ve čtvrtek 16. dubna od 19 hodin.

V pátek 17. dubna můžete vyrazit od 15 hodin na komentovanou prohlídku děkanského kostela Narození Panny Marie. V kostele sv. Vavřince zase chystají od 17 hodin vernisáž výstavy Architektura sochy.

Za zvýhodněné vstupné můžete vyrazit do Černé věže, Vlastivědného muzea Dr. Hostaše, katakomb a výstavního pavilonu PASK.

Speciální prohlídky tajemného jihlavského podzemí

Jihlava otevře brány vybraných památek a sídel 30. dubna. Vstupné do nich bude zdarma a navíc vás provede průvodce!

Vyrazit můžete do domu světově proslulého dirigenta a hudebního skladatele Gustava Mahlera ve Znojemské ulici 4. Expozice dokumentuje prostředí, v němž Mahler prožil své mládí, zdroje jeho tvorby i pozdější vzájemné vztahy s Jihlavou. Dům bude otevřený od 10 do 12 hodin a následně od 13 do 18 hodin. Komentované prohlídky s omezenou kapacitou začínají v 15 a 17 hodin.



Jihlavské podzemí je po tom znojemském druhé největší v zemi

Pokračovat můžete do historické radnice na Masarykově náměstí 1, která bude otevřená od 8:30 do 19 hodin, a prohlídky budou začínat vždy v celou od 14 do 18 hodin. Bezplatné vstupenky zakoupíte v přilehlém Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí 2. Jihlavské historické podzemí spojilo akci Brány památek dokořán s pálením čarodějnic. Mezi 10. a 17. hodinou tam návštěvníky čekají speciální čarodějnické prohlídky.

S průvodcem si bude možné projít také vyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba na Jakubském náměstí, komentovaná prohlídka tam začne v 15:30. Sami tam můžete vyrazit kdykoliv mezi 10. a 13. hodinou a 14. a 18. hodinou.

Poutavé povídání uslyšíte od 16 hodin také v kostele Povýšení sv. Kříže v Křížové ulici a od 14:30 a 16 hodin také na bráně Matky Boží ve Věžní ulici 1.

Zámek Chotěboř otevře veřejnosti soukromé prostory

Na návštěvu k majiteli chotěbořského zámku

18. dubna můžete na zámku v Chotěboři na Havlíčkobrodsku nahlédnout do soukromých prostor, kde vás přivítá sám majitel. Prohlídky budou probíhat v půlhodinových intervalech od 9:30 do 12 hodin a následně od 14 do 16 hodin.

Za vykopávkami do Znojma

V jihomoravském Znojmě budete mít 18. dubna jedinečnou příležitost navštívit unikátní expozici Archeologie na Horním náměstí 4. Výstava mapuje archeologické nálezy objevené při rekonstrukci historického jádra Znojma, především Horního a Václavského náměstí. Prohlédnout si ji můžete od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin.

Zábavné odpoledne v hřebčíně Napajedla

Hřebčín Napajedla chystá zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi

Pestrý program chystají na sobotu 25. dubna v hřebčíně Napajedla na Zlínsku. Od 13 do 16 hodin čekají návštěvníky projížďky na ponících, parkurové a drezurní ježdění, přehlídka plemenných hřebců, hry i soutěže. Součástí programu bude také exkurze s průvodcem.

Hřebčín Napajedla byl dlouhá léta nejúspěšnějším chovatelem v Československu, po jeho rozdělení v roce 1993 je nepřetržitě každým rokem nejúspěšnějším chovatelem v České republice.