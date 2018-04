Mezinárodní cyklostezka se prodlouží

"U Broumova cyklostezka přechází z Bavorska na české území a pokračuje dále směrem na Mariánské Lázně. Nový úsek by měl začít právě u Broumova a přes Halži a Tachov pokračovat k jihu. Na hraničním přechodu Železná na Domažlicku by stezka přešla zase do Bavorska," řekli zástupci Euregia Egrensis.



Původní cyklostezka v délce téměř 500 kilometrů spojuje největší centra euroregionu, bavorský Marktredwitz, saské Plavno a Johanngeorgenstadt s českým Jáchymovem, Karlovými Vary, Loktem, Bečovem, Mariánskými Lázněmi, Chebem a Broumovem.



Letos bude česká část euroregionu hospodařit s rozpočtem přibližně 1,75 miliónu korun. Členy Euregia Egrensis jsou obce a města příhraničních oblastí Bavorska, Saska a České republiky. Na jeho území žijí přibližně dva milióny obyvatel.