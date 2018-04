Mezi ploty v Ulsteru

Když můj přítel Harold rozhodl, že část britského pobytu strávíme putováním po Irsku, většina jeho známých mněnepokrytě záviděla. Přesvědčeni, že z britských ostrovů je Irsko nejkrásnější, jsme po překonání Irského moře směřovali z Dublinu na sever. Přechod z Irské republiky do Severního Irska zpomaloval retardér. Žádného policistu nebylo vidět. Neviděli jsme ani policejní stanici. Ta byla za bytelným plechovým plotem. Provoz na přechodu sledovaly pouze kamery. Cesta vedla do přímořského Coleraine s útulným kempem. Přes útesy Giants Chausew ay, nejstarší licencovanou palírnu w hisky na světě Bushmills a lázeňská města Portrush a Portstew art, kde málokdo vstupoval do moře bez neoprénu, jsme mířili na Londonderry. Náhle po obou stranách silnice vyrostly vysoké ploty z hustého pletiva. Jediný vjezd napravo i nalevo byl přepažen závorou s budkou s okénky z neprůstřelného skla. »Kasárna?«, zeptal jsem se Harolda. »Ne, protestanti a katolíci,« odvětil stručně. Na tenhle moment jsem vzpomínal, když z Anglie přijížděli chytráci s radami, co se zdí v Matiční ulici. Byl bych rád, kdyby jim naši politikové navrhli jednání právě mezi těmi dvěma ploty v Severním Irsku, I když si myslím, že o podobných plotech ani nevědí, neboť tam se státní návštěvy nevozí. Škoda.