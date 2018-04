V letadlech je ještě místo nad hlavou. Airbus tam chce přidat sedadla

Další řada sedadel se má instalovat do jakéhosi mezaninu, nad hlavy cestujících v prostřední řadě. Vizualizace dokazuje, že je v letadle stále dost místa, kam další křesla pro cestující nacpat. Ať už sedí, nebo si chtějí lehnout.

Do horní řady sedadel by se nastupovalo po dvou schůdkách jako na palandu. Ve schůdkách se pak z boční strany skrývá prostor pro nohy pasažéra na kraji.

„V moderním pojetí dopravy, a zvláště té letecké, je z ekonomického hlediska důležité optimálně využít prostor v kabině pro pasažéry,“ uvádí Airbus v přihlášce evropskému patentnímu úřadu.

Podle dopravce i místa v mezaninu „stále zaručují vysoký standard pohodlí pro pasažéry při využití v podstatě nevyužívaného horního prostoru v trupu letadla,“ uvádí britský The Telegraph. Zatímco cestující v bočních řadách mají nad hlavou zavazadlový prostor, ti v prostřední řadě by nad sebou měli mít další cestující. Dost místa nad hlavou prý budou mít jak ti dole, tak nahoře.

Airbus jde v patentu dokonce tak daleko, že navrhuje podobné využití prostoru i ve vlacích a autobusech. K tomu, že by se tento koncept brzy stal skutečností, je však skeptická i sama firma. „Airbus vydá každý rok kolem 600 patentů, aby si chránil své intelektuální bohatství. To však neznamená, že všechny patenty se v letectví prosadí,“ řekla britskému serveru Daily Mail mluvčí společnosti Mary Anne Greczynová.

Loni firma vyvolala podobné pozdvižení nápadem nahradit křesla sedátky jako z bicyklu, která by opět ušetřila místo, a do letadla by se tak vešlo o něco více klientů (jak by se sedělo - nesedělo, se podívejte zde).

