Mexico City, město které nekončí

Ještě sedíte v letadle a už můžete zažít jednu z nejkrásnějších věcí na cestě do Mexika. Skrze okénko ve zžírající tmě září miliony světel snad nikde nekončícího města, probleskující mezi vrcholky hor v oblacích. Takový nádherný barevný karneval.Město Mexico City, založené Aztéky kolem roku 1325, je jedním z nejstarších měst v Novém světě, ale má i největší rozlohu na světě - přes 2 600 km2 a leží ve výšce 2 240 metrů nad mořem. Smísily se zde kultury Aztéků, Mayů i jiných původních obyvatel, Španělů a dnešních Mexičanů, které daly vzniknout novému politickému, kulturnímu a komerčnímu centru národa. Podle posledních údajů čítá Mexico City zhruba 28 milionů obyvatel a každým dalším rokem se rozrůstá o dalších přibližně 700 000. Mezi nejzajímavější lákadla ve městě patří náměstí Zócalo, kde se nacházejí zříceniny Velkého chrámu (Templo Mayor). Jedná se o zbytky aztécké stavby, kterou zničili při dobývání Nového světa španělští dobyvatelé. Každé ráno na náměstí je ve znamení ceremoniálu vyvěšování státní vlajky. Harmonický soulad s katedrálou tvoří kostel Sagrario Metropolitano. V jeho interiéru se nachází Altar de los Reyes (oltář králů), který je jedním z nejkrásnějších příkladů španělského koloniálního umění. Oltář byl zhotoven pro španělské monarchy, kteří však do katedrály nikdy nevstoupili. V jedné z prvních staveb na náměstí, Palacio Nacional, je možné si prohlédnout nástěnné malby od Diega Rivery, který na nich podél hlavního schodiště zobrazil dějiny Mexika. Ty započaly před mnoha tisíciletími. Olmékové, jejichž způsob života můžeme považovat za mateřskou kulturu všech ostatních středoamerických civilizací, vybudovali u Mexického zálivu první pahorky připomínající pyramidy. Pahorky byly z navršené hlíny a jejich stěny měly malý sklon. V tutéž dobu vznikly také žulové oltáře, čedičové skulptury a hliněné sochy. V klasickém období starých mexických kultur se z Guatemalské vysočiny rozšířila mayská civilizace. Mayové, jimž se pro velkolepé kulturní výtvory říká »američtí Řekové«, zde vybudovali mocné městské státy. Aztékové přišli na území Mexika ve 13. až 14. století. Usadili se na ostrově v jezeře Texcoco a založili tam město Tenochtitlán, ve kterém při příchodu Španělů žilo 200 000 obyvatel. Na základech tohoto města stojí dnešní Mexico City. Na jaře roku 1520 připlulo k mexickému pobřeží z Kuby dvacet španělských lodí pod velením Hernána Cortése. V létě roku 1521 dobyli Španělé hlavní město Tenochtitlán a zničili ho. Bořili staré chrámy a paláce, na jejichž místě stavěli z původních kamenů koloniální budovy. Dokonalé ozdoby na koloniálních stavbách jsou z převážné části dílem domorodých umělců. Tak vznikla nová města navrhovaná na způsob šachovnice. Jen v prvním století po dobytí Mexika byly v zemi postaveny stovky kostelů a klášterů a bylo dosaženo téměř úplné christianizace. Církevní stavby mají zprvu masivní podobu a podobají se pevnostem, nemají okna a jsou obehnány silnými zdmi, neboť Španělé počítali s jejich přepadáním a povstáními. Mexický malíř Diego Rivera, zdá se, neměl španělské dobyvatele své rodné země příliš v lásce. Cortése na svých malbách vyobrazil jako křivonohého, syfilidou poznamenaného muže s vyvalenýma očima. Palacio Nacional v Mexico City je oficiálním sídlem mexického prezidenta. Při objevných toulkách městem se můžete dostat až k Museo Nacional de Antropología (Národní antropologické muzeum) v parku Chapultepec. Překvapí vás nadčasově prostá moderní stavba, která patří k nejvýznamnějším muzeím svého druhu na světě. Jeho návštěva by měla být téměř povinnou zastávkou při prohlídce města a je jistě nezapomenutelným zážitkem i pro naprosté laiky. V případě, že chcete vidět mexické pyramidy, vypravte se na Teotihuacan přibližně 50 km severovýchodně od Mexico City. Dosud odhalený areál je dlouhý více než čtyři kilometry a široký něco málo přes dva. Právě zde se nacházejí ty nejdůležitější a nejkrásnější komplexy »vnitřního města« podél takzvané ulice Mrtvých. Mezi velmi impozantní patří Sluneční pyramida a Měsíční pyramida. Tyto dvě pyramidy vytváří optický efekt, kdy se Měsíční pyramida jeví jako dominující stavba, přičemž ve skutečnosti dosahuje pouze poloviny velikosti pyramidy Sluneční.Mexiko se dělí do 3 pásem podle nadmořské výšky. Průměrná roční teplota se pohybuje od 15 stupňů Celsia do více než 25 stupňů s ohledem na roční období. Mexico City patří do třetího, chladného pásma, avšak v letním období je zde příjemné teplo. Rostou tu palmy a jiné tropické rostliny. Nejvhodnějším časem pro návštěvu Mexika je zima. Období dešťů nastává v závislosti na poloze - červenec až říjen.Do Mexika je potřeba vízum, které přijde na 28 USD. Jeho vyřízení trvá po vyplnění jednoduchého dotazníku zhruba 1 týden.