Sprcha, z které teče rum, a Mayové. V Cancúnu je možné všechno

Těším se na teplé moře a mayské pyramidy, ale pak zjišťuju, že jednou z nejzajímavějších atrakcí, na které jsem tady narazil, jsou mladí Američané. Ten rum je totiž pro ně, chudáky.

Měsíce březen a duben jsou pro americké středoškoláky obdobím jarních prázdnin – a pro Cancún časem žní. "Stroj na dovolenou", jenž tady na pobřeží Karibiku právě teď do svých útrob vstřebává 200 tisíc amerických teenagerů, kteří sem každoročně vyrážejí za "velkými zážitky". Párkrát jsem je tam potkal. Měli štěstí, že nemám telefon na jejich rodiče.

50 hodin pití zadarmo

Když jsem se divil, kde se tady berou, vysvětlil mi to jeden hotelový delegát jednoduše: vozí je sem americké cestovní kanceláře specializované na jarní prázdniny. Označují je jako poznávací, což v určitém slova smyslu opravdu jsou. "Legální věk pro pití alkoholu je v Mexiku 18 let, zatímco v USA 21 let, rozumíte, v tom to je," řekl delegát. "A mezi námi, mexické barmany ve speciálně vybraných hotelích, kam američtí teenageři míří, stejně věk hostů moc nezajímá, takže v pohodě jsou i ti mladší."

Pro náctileté Američany je tu prostě ráj. Taky cenový. Když jsem se dozvěděl, kolik zaplatí za pobyt, tiše jsem záviděl, i když pravda je, že oni mají Mexiko za rohem asi jako my Chorvatsko. A tak je týden v Cancúnu se vším všudy vyjde na 600 až 1 200 dolarů. Když nakoupíte na správném místě, v ceně je i týdenní pití. A když ne, nevadí, plastový náramek, který vám otvírá všechny smluvní bary a restaurace v síti patřící k vašemu hotelu, koupíte i tady. Za sto dolarů.

Viděl jsem inzerát lákající slovy: "V rámci pobytu dostanete 50 hodin pití zadarmo!" Jak to spočítali, nevím. Zřejmě mají nějaký koeficient výdrže postpubescentů.

Mimochodem, cestovní kanceláře je sem lákají sloganem: "Už nepotřebujete chůvu."

Jeden student z Minnesoty mi při cestě na šnorchlování řekl: "Já tady vypil za týden víc, než se mi podaří v Minnesotě za celý rok." Ale vypadal pořád docela ve formě.

CHICHÉN ITZÁ. Vedle egyptských pyramid asi nejslavnější pyramida světa. Mayové ji postavili v džungli ve svém městě Chichén Itzá.

Tady vymysleli mokré tričko

Firmy vyrábějící alkohol se v Cancúnu předhánějí v reklamních akcích. Na poutači jsem viděl soutěž pro dívky, které na pódiu sají pivo značky Corona vkleče z dudlíků kojeneckých lahví, jež svírají mezi stehny jejich přátelé nebo hoteloví animátoři. První cena – VIP pass do nejlepších barů města.

Američtí studenti sem o jarních prázdninách vyrážejí už od 80. let. Je to pro ně první skutečný náraz na dospělý svět se vším všudy a bez dohledu starostlivé (i trestající ruky) daddyho a mom.

Kolem nich se točí docela velký byznys. Pokud by někdo zatoužil slyšet, jak se americky řekne "vrať se do hrobu", a chtěl se ze studijních důvodů mezi americké teenagery vmísit, tady je jen namátkou pár míst a akcí, která jsou pro to ideální.

Tak třeba The City, což je největší klub v Latinské Americe, kam v tuto dobu přijíždějí módní američtí baviči skoro jako do Las Vegas, a objeví se tady i Paris Hiltonová či Sasha.

Anebo je tu Bulldog. Jako někam musíte v kravatě, tady je to přesně naopak. Je potřeba mít plavky, specialitou je totiž popíjení ve vířivkách.

Pokud byste chtěli zažít Mardi Grass Party v Playa Cabana, což je karneval z New Orleansu přenesený na břehy Karibiku, nezapomeňte na dobrou masku.

A jestli si chcete zahrát na hogofogo společnost, je tady Mandala Red Carpet. Oblečte se jak na předávání Oscarů a vstupte na červený koberec. Když jsme u oblečení, je tady taky Basic White, kam je pro změnu nutné přijít pouze v bílé.

Mimochodem, reportáže z jarního řádění v Cancúnu pravidelně uvádí MTV, tak se na vás můžou dívat i vaše děti.

Třeba jak jste se rozšoupli při akcích typu Miss mokré tričko, která prý byla vymyšlena právě tady.

Můj poklidný Yucatan

Já ale nejsem žádný Milan Šteindler, abych podnikal cesty do hlubin novodobé študákovy duše. Kromě toho jsem v Cancúnu, což je nejlepší letovisko Mexika a jedno z nejkrásnějších míst Karibiku, měl vlastní program. Nejsou tady jen nekonečné pláže, Mayská riviéra na poloostrově Yucatan je taky obrovský vápencový blok, proděravělý tisíci jeskyní neboli cenotes. Bývají zaplavené průzračnou vodou, která láká plavce i potápěče.

Taky jsem vyrazil do džungle v nitru Yucatanu. Šel jsem po můstcích spojujících koruny stromů. Protože jsem nespadl, mohl jsem se vrátit k moři, kde je prý druhý největší korálový útes světa. Dobrý dvojboj: ráno papoušci, odpoledne žraloci.

Jindy jsem vyrazil ještě hloub do džungle. Byly tam zbytky slavného mayského města Chichén Itzá s pyramidou El Castillo, observatoří a pověstnou obětní studní, kam se házely oběti.

Vyzkoušel jsem taky místní specialitu, mayskou "saunu". Lidé leží v jakýchsi polozemnicích kolem ohnišť, na která šamani vrhají kouzelné rostliny, zpívají a troubí na mušle. Původně tyto očistné obřady trvaly řadu hodin a působily i jako prostředek přirozeného výběru: řada lidí je nepřežila.

Tajemný mayský fotbal/basketbal, o kterém ani nevíme, zda byli po hře popravováni vítězové, nebo poražení, jsem nehrál. Nevyhnul jsem se však ochutnávce tradiční mayské kuchyně. Teď už aspoň vím, že hovězí guláš s kakaem a kukuřičnou kaší se nejspíš mojí oblíbenou lahůdkou nestane.

A jestli se divíte, jak to, že mi nevadily ty davy amerických skorodětí, tak proto, že byly ve svých hotelech a narazil jsem na ně jen dvakrát a náhodou.

Jako na ty studenty, které jsme sledovali při použití "rumové sprchy". Napřed šly hochům pramínky alkoholu jen do úst, pak za velkého smíchu lihovinou sprchovali i jeden druhého, dokud jim barman nezavřel kohoutek. Načež se mládenci odebrali do lehátek u bazénu, kde začali v žáru odpoledního slunce slastně klímat. Hodili jsme na ně ručníky, aby se nespálili. A pak že nepotřebují chůvu.