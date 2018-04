Metropoli hrozí kolaps dopravy

Doprava v hlavním městě se v současné době velmi zkomplikovala. Někdy se cestování prodlouží o hodiny. Složitě nyní cestují například lidé z Černého Mostu do Zličína. Zatímco dříve tuto trasu ujeli bez přestupů metrem zhruba za pětačtyřicet minut, nyní si musí vyhradit na tuto trasu dvě hodiny. Na Černém Mostě mohou cestující využít některou z autobusových linek, které jedou na Lehovec, popřípadě jet metrem do stanice Hloubětín. Z Lehovce nebo Hloubětína pak pojedou tramvají linky číslo 3 na Palackého náměstí. Zde přesednou na tramvaj č. 4, 10 nebo 14 a dojedou k Andělu. Zde pak nasednou na náhradní autobusovou dopravu X-B za metro a pojedou do Nových Butovic a odtud pak metrem do Zličína. Jednoduché není ani cestování z Horních Měcholup na Dejvickou. Z tohoto sídliště musí lidé jet autobusem na Skalku, odtud metrem na Želivského a pak je čeká dlouhá cesta tramvají - linkou 26. Tato trasa nyní zabere asi hodinu a dvacet minut. Složité je nyní i cestování mezi Barrandovským sídlištěm a Bohnicemi. Ze zastávky Pražská čtvrť se jede nejdříve autobusem linky 126 na Smíchovské nádraží, odtud tramvají šestkou na I. P. Pavlova a pak autobusem 144 k poliklinice Mazurská. Cesta trvá zhruba hodinu.