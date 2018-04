Podzemní džungle New Yorku: 500 stanic, nonstop provoz i hodně mrtvých

Mezi prvním a druhým nástupištěm jsou hned čtyři koleje, přičemž po vnitřních dvou trasách uhánějí rychlíkové spoje, které stojí jen každou třetí či čtvrtou zastávku. Sotva skončí ohromný lomoz způsobený dvěma expresními vlaky, ozve se v tlampači varovný projev, který nabádá všechny cestující, aby v žádném případě nelezli do kolejiště. A to ani v případě, pokud jim tam něco spadne. Na první pohled nesmyslná informace má v newyorském metru své opodstatnění. Řada Američanů je totiž zvyklá řešit problémovou situaci tím prvním, co je napadne. Takže když vám něco spadne do kolejí, šup pro to.

Na kolejích číhá smrt

Relativně dlouhé varování, které se ozývá co chvíli ve všech stanicích metra, je vyvěšené také v písemné podobě ve vagonech. Na konci textu, který radí cestujícím, aby se při jakémkoliv problému obrátili nejdříve na personál stanice, jsou připojena tragická čísla: jen v loňském roce bylo v newyorské podzemce zasaženo vlakem na 141 lidí, přičemž pro 55 z nich byla tato srážka osudná (řada z nich jsou samozřejmě sebevrazi, kteří skáčou pod rozjetý vlak). A to je i na poměrně rozsáhlý dopravní systém, který každý den přepraví přes pět milionů cestujících, celkem vysoké číslo.

Třeba v Londýně, jehož metro také patří mezi největší a nejvytíženější dopravní systémy světa, je počet mrtvých zhruba poloviční. Navíc v New Yorku počet smrtelných nehod stoupá, o rok dříve bylo mrtvých "jen" 47. A proto se rozjela tato varovná kampaň.

Bez jízdenky vás dovnitř nepustí - součástí metra v New Yorku jsou turnikety.

Když město nikdy nespí

Tip na dovolenou Poznejte New York. Vyberte si z bohaté nabídky zájezů na dovolena.iDNES.cz.

Metro v New Yorku oslaví příští rok 110. výročí, první vlak zamířil od radnice do Bronxu už na podzim 1904. Dnes má rozsáhlé dopravní bludiště 24 tras a 468 zastávek.

Newyorčané jsou na své metro celkem hrdí, a když novináři z časopisu Time Out hledali před několika týdny 50 důvodů, proč je New York tím nejlepším městem světa, podzemní dráha byla jedním z nich. "New York nikdy nespí a jeho podzemní dráha také ne. Zatímco ve většině velkých měst končí metro krátce po půlnoci, v New Yorku jezdí stále, 24 hodin, sedm dní v týdnu," připomínají autoři.

Spousta turistů si však do metra netroufne a raději využívá legendárních žlutých taxíků, které jsou dalším symbolem města. A to navzdory tomu, že se na ně často musí stát na ulicích fronta a nejsou zrovna nejlevnější, ve špičce zaplatíte za tři kilometry jízdy i v přepočtu 200 korun.

Většina stanic metra má místo názvu číslici, to podle ulice, na které se nachází. Také vstupy do metra jsou velmi nenápadné a neokázalé.

Osmou na čtyřicátou druhou

"Byl jsem v New Yorku týden, a když jsem viděl plánek metra, raději jsem se rozhodl pro taxíky, než abych někde bloudil pod zemí," svěřuje se podnikatel Václav Novotný a potvrzuje tak obavu mnohých turistů, neboť newyorské metro je na první (a často i druhý) pohled dost složité.

Už na povrchu si musíte uvědomit, kam vlastně chcete jet, a podle toho hledat ten správný vchod. Většina tras na dvacet kilometrů dlouhém Manhattanu totiž míří buď ven z města, nebo směrem do města, centra (Uptown či Downtown). Dále se musíte podívat, zda vaše zastávka leží na rychlíkové, nebo na lokální trati, a protože 500 stanic by si nikdo nepamatoval, musíte si také zvyknout na newyorský souřadnicový systém - to znamená, že například jedete po 8. Avenue a vystoupíte na 42 ulici. Bez plánku se ovšem stejně neobejdete.

Mapa newyorského metra

Kde to nejvíc smrdí?

Newyorské metro má spoustu nejrůznějších kuriozit, unikátů a zajímavostí. Tu a tam jsou v jinak strohých a nevzhledných chodbách umístěné moderní sochy, spousta stanic je navíc vyzdobená v duchu reálií daného místa, takže na zdech jsou třeba mozaiky uměleckých děl či dinosaurů, prostě podle toho, pod kterým muzeem ona zastávka právě stojí. To je samozřejmě ta příjemná stránka věci. Tou nepříjemnou pak je častý svinčík či zápach, který doprovází hlavně stanice v horších čtvrtích, jako je například nechvalně proslulý Bronx.

Ostatně v roce 2011 proběhlo v New Yorku speciální hlasování, které mělo vybrat nejvíce zapáchající stanici. A kdo vyhrál? Podle místních nejvíce smrdí zastávka Grand Concourse ležící právě v Bronxu. Město se snaží s hygienou v metru bojovat i zábavnými kampaněmi. Loni proběhla soutěž "Oznámkuj mého potkana", kdy si lidé na speciálním webu hodnotili fotky hlodavců, které v metru pořídili (čtěte V New Yorku soutěží o fotku nejodpornějšího potkana v metru.)

Zákaz fotografování

A jak je to s bezpečností? Místní obyvatelé tvrdí, že bezpečnost v New Yorku se v poslední dekádě výrazně zlepšila a nikdy prý nebylo ve městě bezpečněji. A to platí také pro metro, takže pokud dodržujete několik základních zásad, například nejezdíte sami v noci do vzdálenějších míst či necestujete ve večerních hodinách do Bronxu, nemělo by se vám nic stát. A ještě jedna perlička: po teroristickém útoku na Dvojčata bylo v newyorském metru zakázáno fotografování či filmování, ale nyní už je opět povoleno, byť bez užití blesku.

Ceny jízdenek

Užitečný web http://new.mta.info/: webové stránky, kde najdete všechny informace o veřejné dopravě v New Yorku včetně metra, plánků tras, jízdního řadu i aktuálního jízdného.

Jednotlivá jízdenka je poměrně drahá, stojí dva a půl dolaru, tedy zhruba 50 korun. Pokud v New Yorku strávíte delší dobu a nebudete se metra bát, jízdné vychází relativně levně, za týdenní jízdenku dáte 30 dolarů, což je 600 korun. A to je zhruba stejně jako v Praze, neboť pro turisty jsou určené především třídenní jízdenky za 310 korun.