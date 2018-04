Meteorologická stanice měla dveře otevřené

"Tohle je meteorologická budka, tohle vlhkoměr, srážkoměr a tady za vámi sněhoměrná lať," chrlil na návštěvníky informace pozorovatel František Hembera. Skupinka asi dvanácti lidí se zaujetím poslouchala zajímavý výklad pod širým nebem, i když se právě spustil pořádný liják.

Odměnou za výdrž jim pak byla prohlídka "meteorologické kuchyně", tentokrát už uvnitř stanice, pěkně v teple.

Zdejší terénní meteorologická stanice byla postavena v roce 1950 ve výšce 569 metrů nad mořem. Nejprve se zde o měření starali vojáci, protože místo bylo původně založeno jako armádní stanice. Později se však stala civilní. Pozorovatelé zde dělají nejrůznější měření, která jsou využívána pro předpověď počasí nebo pro zabezpečení leteckého provozu. Navíc na přilehlých pozemcích sledují růst a vývoj zemědělských plodin, což se v odborné termilogii nazývá agrometeorologická měření.

Dokážete zjistit, za jak dlouho přijde bouřka? Naměřili jste vyšší radioaktivitu, když vybuchl Černobyl? Jaké bude příští týden počasí? Meteorologové se po počátečním ostychu ocitli pod palbou zvídavých otázek. Návštěvníci dostali odpovědi na všechno, kromě toho se dozvěděli základní informace o tom, jak se měří znečištění vzduchu, radioaktivita, teplota, směr a rychlost větru či dohlednost. "Dnes se vše dělá automaticky, pokud by ale přístroje selhaly, máme tu pro tento případ i mechanické, které se využívaly dřív," prozradil František Hembera. A extrémní teploty? I těmi se tady mohou pochlubit. Záznamy hovoří o tom, že například v roce 1983 zde naměřili 37,1 stupně Celsia a v ro- ce 1956 minus 28,8 stupňů Celsia.

"Těch přístrojů je tady strašně moc, vůbec se v tom nevyznám, vidím je, tedy kromě teploměru, poprvé v životě," svěřila se se svými dojmy Eva Špinarová z Telče, která přijela do Myslové s celou rodinou.

Sobotní výlet si za meteorology udělaly také dva mladé páry. "Byli jsme zvědaví, jak to tu vypadá, představoval jsem si to trochu jinak. Dokonce jsem si myslel, že tu měří také otřesy půdy, ale to jsem se bohužel spletl," prozradil Milan Červenka.

Při loňském dni otevřených dveří se o měření počasí zajímala pětistovka lidí. V sobotu dopoledne si meteorologickou stanici prohlédlo všeho všudy pětačtyřicet návštěvníků.