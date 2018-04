Město Vimperk asi převezme zámek

Ten pravděpodobně už v září posoudí zastupitelé šumavského města. "Začátkem letošního roku, kdy jsme obdrželi první návrh smlouvy, jsme požádali o jisté změny, které upřesňují všechny okolnosti majetkového převodu. Nově upravenou verzi už posoudil městský právník a potvrdil, že správa parku takřka všem našim připomínkám vyhověla.

Pokud tedy smluvní text schválí i zastupitelé, mohu darovací smlouvu za město podepsat," potvrdil starosta Vimperka Miroslav Kvasnička. Upozornil však, že ještě předtím bude potřeba vyjasnit, za jakých podmínek Správa Národního parku Šumava od Státního fondu životního prostředí v minulosti obdržela dotaci na úpravy zámeckého areálu. "Chceme znát všechny podrobnosti, protože podle návrhu darovací smlouvy město společně s nemovitostí přebírá i veškeré závazky z dřívějška," vysvětlil Kvasnička.

Mluvčí Správy Národního parku Šumava Zdeněk Kantořík řekl, že město vimperský zámek převezme zcela bezplatně, protože je v tomto případě osvobozeno i od darovací daně. "Pokud by však získaný objekt chtělo prodat dříve než za deset let, muselo by značnou část zisku odevzdat do státní pokladny," zdůraznil Kantořík. Uvedl, že nejpozději koncem příštího roku správa šumavského národního parku zcela opustí areál vimperské památky. Město naopak uvažuje o rozšíření dosavadní expozice muzea, kromě jiného i o předměty, které na zámku odborníci nalezli v minulých letech při archeologickém průzkumu. "Nevzdáváme se ani myšlenky na vybudování Mezinárodního ekologického centra. Ovšem taková akce stojí několik stovek milionů korun," řekl starosta Kvasnička.