Město upraví padesát kilometrů stop

Železná Ruda

"Na konci loňské zimní sezony jsme koupili nový stroj na údržbu tratí, díky kterému se proti minulosti výrazně zlepší podmínky k úpravě. Staré zařízení bylo často porouchané. Chceme alespoň dvakrát do týdne připravit okruh okolo města a jednou týdně tratě, které vedou i do vzdálenějších míst," uvádí tajemník Městského úřadu v Železné Rudě Alois Janďura. Město chce stejně jako loni oslovit podnikatele, aby se alespoň zčásti podíleli na nákladech spojených s údržbou stop. "Podali jsme také projekt, díky kterému bychom mohli získat peníze od Evropské unie. Třicet tisíc korun nám přislíbil také národní park," vysvětluje tajemník železnorudského úřadu. Město nyní jedná s národním parkem o úpravě nové běžecké trati do Prášil. "Dosud vedla do Prášil trasa okolo jezera Laka. Nyní bychom chtěli udržovat další z Gerlovy Huti na Novou Hůrku. Tato cesta by neměla tak výrazné převýšení jako dosud udržovaná trasa. Jednání povedeme také o údržbě stopy ze Špičáku do Hojsovy Stráže. Tuto cestu v zimě využívá lesní společnost a stopa je často poničená," sděluje Alois Janďura.