Město radostí pro americké důchodce

Další nezbytností je důchod ve výši několik tisíc dolarů měsíčně. Poslední důvod je, řekněme filozofický. Ten, kdo se rozhodne zde žít, se musí vzdát obvyklého života, musí odmítat neslušnost a vyznávat zapomnění.Splňujete-li tyto podmínky, pak vítejte v Leisure World, na místě, které může být označeno za výspu luxusu pro americké důchodce podle hollywoodského vzoru.



Když realitní magnát Ross Cortese toto město v roce 1964 založil, měl v hlavě přesně promyšlený plán. Chtěl vydělávat, to je samozřejmé, ale hlavně zamýšlel soustředit na jednom místě roztříštěnou poptávku. Poptávku starých lidí, kteří si chtějí užívat čas, který je odděluje od konce, zapomenout na to, co je nevyhnutelné, a oddálit bolest, která jednou přijde.



Městečko je obrazem společnosti, která se podobně jako utopistický filozof Thomas Moore a jeho kolegové pokusila zcela vyloučit vnější skutečnost. Tedy to ošklivé, nepohodlné, složité. A stejně jako deset hrdinů v Boccacceho Dekameronu zapomínalo prostřednictvím potěšení na mor, který řádil venku, tak i zdejší obyvatelé hrají stolní tenis a věnují se sexu, jen aby oddálili smrt. Toto slovo je zde ale tabu, protože je tak skutečné. Každodenní činnosti jako nakupování, návštěvy lékaře nebo kostela a koneckonců i smrt se však odehrávají stejně jako za branami města.



"Přicházejí sem, protože nechtějí mít kolem sebe děti," vysvětlila motivy penzistů Judie Zoerhofová z vedení komunity."Hledají mír a klid," dodává čtyřiaosmdesátiletá Brenda Rossová. Odkud sem přišli, není prý důležité. Platí jen současnost, trvalá a věčná jako ráj, i když trochu světský.Průměrný věk obyvatel města je 77,5 roku, 40 procent jich je starších 80 let a pouze 35 procent jsou muži. Všichni mají jednu společnou nemoc: kolektivní amnézii (ztrátu paměti). Sami sebe označují za nové pokolení důchodců a tvrdí, že jejich stárnutí je úspěšné. Při čtení požadavků nezbytných pro vstup do komunity na jejích internetových stránkách je koncepce jasná: požadován je aktivní přístup k životu.



Podobných městeček je dnes ve Spojených státech asi 20.000 a žije v nich celkem osm miliónů penzistů. Jejich budoucnost je perspektivní, sice ne ve fyzickém smyslu, ale spíše jako kulturního a sociálního jevu.Mnoho amerických odborníků se zabývá příčinami, které vedou ke vzniku a šíření těchto komunit. Profesor práv Gregory Alexander soudí, že tento trend přispívá k rozdělování společnosti. Jiní zase upozorňují na to, že podobná města jako Leisure World nezajišťují bezpečnost ani ochranu pro slabší členy, ale uplatňují sociální selekci.Pozitivním výsledkem je především to, že o starých lidech se začíná mluvit, že stáří se neobává aktivně projevovat a že volný čas je chápán jako vzácný dar, který by měl přinášet radost.