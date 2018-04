Město punče, jesliček i futuristických vizí

MŮŽE SE HODIT JAK SE DO LINZE DOSTAT Vlakem - jízdenka EURegio Českých drah se prodává cesty na trase České Budějovice - Linec, opravňuje držitele karty Z ke slevě 63 % procent na rakouských tratích Autem - Přes hraniční přechod v Horním Dvořišti či Studánkách DOPRAVA PO MĚSTĚ A SLEVY Tarif mini: 0,8 eur - platí pro děti do 15 let neomezeně, dospělé na krátkých tratích (maximálně 5 stanic). Dospělý může bezplatně přepravit až 4 děti do 6 let

Tarif midi : 1,5 eura - celodenní pro děti do 15 let, pro dospělé platí na dlouhé tratě. Dospělý může bezplatně přepravit až 4 děti do 6 let

Tarif maxi: 3 eura - celodenní pro dospělého a čtyři děti do 15 let



Linz City Ticket

při návštvě města se vyplatí pořídit si tzv.Linz City Ticket, což je sada bonusů, která přijde na 20 eur pro dospělého, 8 eur pro děti do 14 let. Součástí je mimo jiné vstupenka do 12 muzeí, vstupenka do pohádkové světa na Pöstlinbergu a také kupón na oběd v restauraci v hodnotě 10 eur.